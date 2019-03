Mercato, la Juventus va observer Ruben Dias et Joao Felix

Fabio Paratici, directeur de la Juve, sera à Lisbonne lundi afin d'assister au Portugal-Serbie et voir à l’œuvre Ruben Dias et Joao Felix.

Les grandes manœuvres estivales auraient déjà commencé du côté de Turin. Le mercato ne s'ouvre que dans deux mois, mais la ne veut pas être prise au dépourvu. Elle commence à travailler en coulisses, tout en restant concentrée sur ses objectifs de fin de saison comme la conquête du Scudetto et de la Ligue des Champions.

Pour le poste de défenseur central, les Bianconeri viseraient principalement Matthijs De Ligt ( ). Mais face à la concurrnece qui existe sur ce dossier, personnifiée par Barcelone, le PSG et le , il est possible que la piste ne soit pas concluante. À moins d'une surprise, le transfert du jeune hollandais ne devrait pas se faire au-dessous de 50M€. Du coup, les Piémontais refléchissent à une alternative à la jeune pépite d'Amsterdam.

L'alternative en question aurait pour nom Ruben Dias, le très talentueux défenseuf de et de la Selecçao et qui avait été très proche de rejoindre l'OL lors du dernier mercato estival. Le joueur est tellement apprécié par la direction bianconera que Fabio Paratici, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport dans son édition de samedi, serait prêt à s'envoler pour Lisbonne et le voir à l'oeuvre de ses yeux. A quelle occasion ? Le - de lundi soir à l'Estadio de La Luz, comptant pour les qualifications de l'Euro.

La clause de Joao Felix estimée à 120M€

Sur ce dossier, la Juventus devrait cependant aussi être confrontée à une forte concurrence. L'Atletico, qui cherche un remplaçant à Diego Godin (en partance pour l'Inter), serait également dans le coup.

Ruben Dias n'est pas le seul benfiquiste ciblé par les champions d' . Ces derniers auraient également des vues sur le jeune prodige Joao Felix, et que d'aucuns désignent comme le digne héritier de Cristiano Ronaldo. La clause de départ de ce jeune espoir est de 120M€. Elle parait inatteignable, mais la Juve est tout de même encline à avancer ses pions. Lundi, Paratici sera donc un spectateur très attentif dans l'enceinte lisboète.