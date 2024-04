Benfica - Marseille, les compos officielles

L’Olympique de Marseille se déplace à Lisbonne, ce jeudi, pour défier Benfica en ¼ de finale de la Ligue Europa. Voici les compos.

L'Olympique de Marseille, seul club français détenteur d’une Ligue des champions (1993), vise un autre sacre en Ligue Europa.

Si les Phocéens ont raté trois finales tout comme Benfica (1999, 2004 et 2018), ils souhaiteraient aller jusqu’au bout cette fois-ci et soulever le trophée. Le chemin est non seulement long, mais aussi difficile, vu les dernières sorties des Phocéens.

L’OM a perdu tous ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Alors qu’ils comptaient sur leurs supporters pour ce match à Lisbonne, les hommes de Jean-Louis Gasset seront finalement seuls, puisque Benfica a annulé les billets accordés aux supporters phocéens. Découvrez les compos officielles du match.

Benfica - Marseille, les compos :



: Trubin - Bah, A. Silva, Otamendi (c), Aursnes - Luis, Neves - Di Maria, R. Silva, Neres - Tengstedt.

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot (c), Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia, Harit - Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang.