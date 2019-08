Nantes - OM (0-0) - Benedetto et l’OM restent à l’arrêt

En déplacement à Nantes, l’Olympique de Marseille n’a pu faire mieux qu’un match nul ce samedi (0-0). Dario Benedetto a raté un pénalty.

Un point sur six. Tel est le bilan comptable de l’OM après deux journées de championnat. Une moisson dérisoire, mais l’équipe d’André Villas Boas ne méritait pas forcément mieux. Elle peut même s’estimer heureuse de ne pas avoir concédé une deuxième défaite, ce samedi lors de son déplacement à La Beaujoire. Les Phocéens n’ont dû le point glané face aux Canaris qu’aux prouesses de leur capitaine, Steve Mandanda.

Mandanda, le seul à surnager

Déjà brillant lors du match contre Reims la semaine dernière (0-2), le capitaine olympien a encore sauvé les siens, confirmant accessoirement son retour au forme. A un quart de la fin, il a réussi coup sur coup trois sauvetages consécutifs, en se couchant bien sur les tentatives successives de Bamba, Rongier (76) et Girotto (77e). En fin de partie, il a réalisé un autre arrêt crucial, pour un total de six sauvetages effectués durant le match. Cela en dit long sur les difficultés endurées par son équipe et en particulier cette seconde période complètement à l’envers.

Mandanda est à féliciter, mais on ne pourra pas en dire autant de Dario Benedetto. Aligné comme titulaire pour la première fois en , la recrue argentine n’a pas réussi à se mettre en évidence. Pis, elle s’est même distinguée dans le mauvais sens du terme en loupant un pénalty. À la 32e, à un moment où l’OM tentait de montrer les crocs, l’ancien de Boca Juniors a vu Dimitri Payet lui laisser le ballon pour exécuter la sentence suite à une main de Touré dans la surface, détectée par la VAR. Malgré ce signe de confiance, le nouveau numéro 9 olympien a envoyé le ballon largement au-dessus du cadre.

1 - Dario Benedetto est devenu le 1er joueur à manquer un penalty lors de sa 1ère titularisation en depuis Mohamed Larbi avec le GFC Ajaccio contre le 8 août 2015. Tribunes. #FCNOM pic.twitter.com/3hxjBY7j5l — OptaJean (@OptaJean) August 17, 2019

L’OM s’est trop vite éteint

Même s’il restait encore beaucoup de temps à jouer, ce loupé a clairement impacté l’Argentin pour la suite de la partie. Durant la deuxième période, il n’a touché que quatre ballons. Les supporters olympiens qui assistaient à la rencontre ont cru voir le fantôme de Kostas Mitroglou, tant Benedetto a été inexistant.

L’international albiceleste ne devrait pas être cependant le seul marseillais à être montré du doigt au sortir de cette rencontre. C’est toute l’équipe qui a encore déjoué, et à l’exception du pénalty raté, il n’y a qu’une frappe de Dimitri Payet (26e), bien repoussée par Alban Lafont, qu’on retiendra comme occasion pour les Phocéens. Durant le deuxième acte, il n’y a même eu aucun tir cadré de la part des visiteurs. Inquiétant et trop décevant pour espérer atteindre l’objectif qu’est le podium. La seule action collective réussie aura été l’initiative de fin de match où Villas-Boas et les joueurs sont allés remercier les 700 supporters tassés dans le virage et qui criaient à tue-tête leur désarroi.