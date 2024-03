Bellingham sous le charme d'un jeune anglais

La star du Real Madrid a arraché un match nul pour les Trois Lions dans les arrêts de jeu après que Youri Tieleman d'Aston Villa ait marqué un doublé.

S'adressant à Channel 4 après le match, Bellingham a déclaré à propos du jeune homme de 18 ans : "Il a été bon ce soir. C'est difficile. Je parle comme un vieux briscard, mais je sais à quel point c'est difficile quand il y a de la clameur et que les gens vous mettent la pression, alors je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu."

"Mais c'est sans aucun doute un joueur brillant et il est promis à un bel avenir à Man Utd et, je l'espère, en Angleterre également". Mainoo s'est vu décerner le titre d'homme du match par l'Angleterre, à juste titre. L'adolescent s'est créé deux occasions, a provoqué deux fautes, a gagné deux tacles et a effectué 42 passes.

Une star en devenir

Le jeune homme de 18 ans est entré en fin de match contre le Brésil samedi soir, mais a été titularisé contre la Belgique mardi soir. Il s'est aligné au sein d'un milieu de terrain comprenant Declan Rice et Jude Bellingham pour un trio très efficace.

Gary Lineker a admis qu'il avait été impressionné par ce qu'il avait vu de Mainoo pendant les matchs.

Le présentateur de Match of the Day a a été louangeur sur les réseaux sociaux : "Une superbe première titularisation de Kobbie Mainoo pour l'Angleterre. Il ne s'est pas contenté d'intégrer l'équipe pour les Championnats d'Europe, il est même devenu un titulaire indiscutable. Bien joué, jeune homme."