Bellingham absent contre Braga ? Ancelotti a tranché !

Carlo Ancelotti a tranché pour la présence ou non de Jude Bellingham contre Braga, mercredi soir, en Ligue des champions.

Ce mercredi 08 novembre 2023, le Real Madrid accorde son hospitalité au SC Braga dans le cadre du match de la quatrième journée de Ligue des champions de l’UEFA. L’homme en forme du moment de la Casa Blanca, Jude Bellingham pourrait ne pas être présent pour ce choc.

Ancelotti donne des nouvelles de Bellingham

Lors du match nul (0-0) du Real Madrid contre le Rayo Vallecano, dimanche soir, dans le cadre de la douzième journée de LaLiga espagnole, Jude Bellingham a été blessé. Touché à l’épaule, l’ancien joueur du Borussia Dortmund inquiète ses coéquipiers et même l’entraîneur de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti.

En conférence de presse, ce mardi, en prélude à cette rencontre de demain, le technicien italien a donné des nouvelles sur son joueur. Si l’état d’indisponibilité de l’international milieu de terrain offensif anglais (27 capes, 02 buts) reste à connaître, l’ancien coach du Paris Saint-Germain reste incertain pour la présence de Bellingham contre Braga, mercredi.

« Je ne sais pas. Il n’a pas fait tout l’entraînement pour éviter les coups, mais il s’est senti bien dans les mouvements. Il jouera probablement demain mais je verrai avec lui demain », a laissé entendre le technicien transalpin. Ceci étant, Jude Bellingham devrait notifier à son coach s’il se sent apte pour disputer ou non le match de mercredi.

Nacho dithyrambique envers l'Anglais

Coéquipier de Jude Bellingham et capitaine du Real Madrid, Nacho est sous le charme du milieu de terrain anglais. « Je l’ai dit à l’époque, il a l’ADN du Real Madrid. C’est un combattant et un gagnant. Il ne se soucie que de participer et de gagner. Et il a commencé de la meilleure façon, en marquant des buts. Il a montré qu’il était capable de jouer ici », a déclaré l’Espagnol.

Le Real Madrid est leader du groupe C en Ligue des champions avec 9 points au compteur. Très en forme en ce début de saison du côté du Real Madrid, Jude Bellingham compte 13 buts et trois passes décisives en 14 matchs joués toutes compétitions confondues. Il est le meilleur buteur de LaLiga avec 10 réalisations à son actif.