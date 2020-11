Belgique, Tielemans enrage encore contre la France

Youri Tielemans revient sur le match contre la France au Mondial 2018 : "Ça fout la rage !"

Les Diables Rouges tont décidément toujours du mal s'en remettre. Il ne se passe pas un mois sans qu'un joueur belge évoque à nouveau cette demi-finale de Coupe du Monde perdue contre la .

Cette fois, c'est le tour de Youri Tielemans, au micro de la RTBF. "Quand on perd, on se sent toujours impuissant. C'est traître. Le fait que ça soit la France, une demi-finale, qu'on soit si proche du but... Tout ensemble, ça fout la rage !", admet-il.

"Clairement ça reste. Mais je pense que c'est bien que ça reste si cela se tourne en positif. Cela ne doit pas rester une frustration pour nous, les joueurs, parce que si c'est le cas, on va être bloqué sur le terrain et on ne va pas savoir avancer. Je comprends que ça reste une frustration pour les fans, mais nous, on doit le tourner en positif et essayer d'aller de l'avant pour faire mieux si cela devait se reproduire".

Tielemans a d'ailleurs un conseil pour ses compatriotes. "Il faut garder sa philosophie et ses idées, mais il faut êtrre plus réaliste et plus efficace. C'est bien d'avoir 70% de possession de balle, mais si on a pas d'occasions, ça ne sert à rien".