Belgique : l'incroyable punchline de Kevin De Bruyne

La Belgique s'est imposée 1-0 ce mercredi soir contre le Canada et Kevin de Bruyne a été élu homme du match de la rencontre.

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2018, éliminé par la France, la Belgique est à un tournant de son histoire footballistique. Doté d'une génération dorée, la Belgique n'a pas le droit à l'erreur lors de cette Coupe du monde 2022 si elle espère un jour être sacrée championne du monde. Les Diables Rouges ne devaient pas manquer leur entrée en lice face au Canada et c'est chose faite.

"C'est à cause de mon nom"

Sans vraiment briller ou convaincre, la Belgique s'est imposée sur la plus petite des marges grâce à un but de Michy Batshuayi face à une valeureuse équipe canadienne. Kevin De Bruyne a reçu le prix officiel du meilleur joueur sur le terrain lors de la victoire 1-0 de son équipe contre le Canada, mais il ne comprend pas pourquoi ce titre lui a été décerné car il estime que sa performance n'a pas été à la hauteur.

"Je ne pense pas avoir joué un grand match. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce trophée", a-t-il déclaré aux journalistes en zone mixte après la rencontre. "C'est peut-être à cause du nom. Le mérite revient au Canada." Un vibrant homme de la part du maître à jouer de Manchester City envers le Canada, mais aussi un sacré tacle envers la FIFA.

De Bruyne attend mieux de son équipe

Il a ajouté à propos de la prestation de son équipe : "Ce n'était pas assez bon, mais nous savons ce qu'il faut changer. La précision a fait défaut, y compris pour moi. Il y avait de la combativité, c'est un minimum requis. Un premier match comme celui-ci dans un grand tournoi est toujours spécial. Je n'étais pas stressé, mais je ne peux parler que pour moi".

"Nous nous sommes rendus la tâche difficile et cela a provoqué du stress dans l'équipe", a conclu Kevin De Bruyne. Le but de Michy Batshuayi a suffi à assurer la victoire des Diables Rouges, mais le Canada se sentira malchanceux après avoir manqué un penalty et vu ses réclamations pour un autre penalty rejetées par l'arbitre.

La Belgique est en tête du Groupe F avec trois points, tandis que le Maroc et la Croatie ont un point chacun. Kevin De Bruyne et ses coéquipiers tenteront de réaliser une meilleure performance collective lorsqu'ils affronteront le Maroc dans leur deuxième match, dimanche, en réussissant comme ce mercredi soir à décrocher les trois points.