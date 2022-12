Belgique : l'annonce choc d'Eden Hazard !

Après l'élimination prématurée de la Belgique lors de la Coupe du monde 2022, l'ailier du Real Madrid a pris une importante décision.

Une page de l'histoire du football belge se tourne. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2018, la Belgique espérait voir sa génération dorée triompher au Qatar et rapporter le premier sacre mondial de son histoire, mais c'est un tout autre scénario qui a eu lieu lors de ce Mondial. Les Diables Rouges se sont purement et simplement effondrés.

Hazard réaliste

Après une victoire poussive contre le Canada, la Belgique a subi deux contre performances face au Maroc et à la Croatie et a été éliminée dès la phase de poules. Une élimination pas sans conséquences puisque Roberto Martinez a démissionné de son poste d'entraîneur et que le capitaine des Diables Rouges vient de rendre son tablier.

En effet, du haut de ses 31 ans, Eden Hazard vient officiellement d'annoncer sa retraite internationale. En manque de temps de jeu et perturbé par les blessures depuis son transfert au Real Madrid, l'ailier de 31 ans a décidé de tourner la page, et pour cause avec la nomination d'un nouveau sélectionneur et au vu de son état de santé il aurait certainement été mis de côté.

"La relève est prête"

"Une page se tourne aujourd’hui…Merci pour votre amour.

Merci pour votre soutien inégalable.

Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008.

J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez….#onestensemble", a sobrement publié l'ailier du Real Madrid sur son compte Instagram ce mercredi.

Le numéro 10 de l'équipe nationale belge, actuellement au Real Madrid, a disputé 126 matches et marqué 33 buts avec sa sélection nationale. Comme le reste de ses coéquipiers au cours de la dernière décennie, il a seulement manqué un trophée avec la génération dorée de la Belgique. Les Diables Rouges sont depuis longtemps en tête du classement FIFA et ont souvent démarré parmi les favoris lors de leurs aventures en championnat d'Europe et en Coupe du monde.

Cependant, Hazard n'a pas réussi à ramener un trophée, se limitant à la troisième place de la Coupe du monde 2018 après avoir été éliminé en demi-finale par la France. En revanche, son expérience lors de la Coupe du monde qatarie a été décevante. Deux matchs dans le onze de départ en phase de groupe, qui se sont tous deux terminés par un remplacement, et seulement trois dernières minutes lors du dernier match du groupe.