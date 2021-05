Beckham et Gerrard intègrent le Hall of Fame de la Premier League

Deux anciens capitaines de la sélection anglaise viennent d'être primés pour leur excellent parcours dans leur championnat anglais.

L'icône de Manchester United, David Beckham, a été confirmé en tant que dernier intronisé du Temple de la renommée de la Premier League pour 2021. La légende de Liverpool, Steven Gerrard, a également obtenu cette reconnaissance ultime.

Beckham, qui faisait partie de la Class of 92 des Red Devils, a remporté six titres de champion pendant son séjour à Old Trafford, ainsi que deux FA Cup et la Ligue des champions. Il était célèbre pour sa capacité à trouver ses coéquipiers n'importe où avec des passes millimétrées. Il s'est aussi rendu auteur de 18 coups francs directs transformés dans ce championnat - un record qui tient toujours en Angleterre.

Après avoir été admis dans le Hall of Fame, Beckham a déclaré au site officiel de la Premier League: "C'est un honneur d'être intronisé au premier Hall of Fame de la Premier League aux côtés de ces légendes du jeu et du championnat. La Premier League a été une partie si importante de ma carrière et de ma vie et je suis ravi d'être reconnue aux côtés de ces icônes avec lesquelles j'ai jouées, affrontées et admirées. C'est encore plus un honneur pour moi de savoir que c'était grâce aux fans. Cette dernière année a montré à quel point les fans sont importants pour le jeu et c'est tellement génial de les voir lentement pouvoir revenir dans les stades. parce qu'ils rendent le football vraiment spécial."

🏅 Shearer

🏅 Henry

🏅 Cantona

🏅 Keane

🏅 Lampard

🏅 Bergkamp

🏅 Gerrard

🏅 Beckham



Congratulations to your 2021 #PLHallOfFame inductees! 👏 pic.twitter.com/o7nVMqU0ew — Premier League (@premierleague) May 20, 2021

Aux côtés de Beckham lors de la dernière série de votres, l'ancien capitaine de Liverpool, Gerrard, a aussi été plébiscité.

L'ancien milieu de terrain a passé 17 années mémorables au sein de l'équipe première à Anfield et a aidé les Reds à remporter la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue, la Coupe de l'UEFA et la Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

La Premier League a déclaré à propos de l'actuel manager des Rangers: "En tant que force motrice du milieu de terrain de Liverpool pendant 17 ans, Gerrard a inspiré ses coéquipiers avec ses courses dévastaterices, des passes précises, des frappes spectaculaires. Il a aussi marqué 120 buts et fourni 92 passes décisives dans ce championnat. Gerrard a fait 504 apparitions au PL entre 1998 et 2015, toutes pour Liverpool, et est l'un des deux seuls joueurs à faire au moins 500 apparitions pour le club dans la compétition, avec Jamie Carragher (508). Les qualités du milieu de terrain ont été soulignées par le fait qu'il a remporté le titre de Joueur du mois de Premier League à six reprises."

Gerrard et Beckham siègent désormais aux côtés d'Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp et Frank Lampard au Temple de la renommée.