Bayern, Upamecano lance les hostilités pour le retour contre le Real Madrid

Dayot Upamecano a déjà oublié le match nul (2-2) du mardi soir en demi-finale aller de LDC entre le Bayern et le Real Madrid.

Défenseur central français du Bayern Munich, Dayot Upamecano croit en la qualification de la formation bavaroise pour la finale de Ligue des champions de l’UEFA après le match nul concédé à l’Allianz Arena face au Real Madrid (2-2), mardi soir. Pour l’ancien du RB Leipzig, le Bayern est capable d’aller remporter la victoire à Bernabéu.

Upamecano focus sur le match retour

Club le plus titré en Ligue des champions, le Real Madrid devrait arrêter de croire en ses chances de remporter une quinzième couronne cette année, selon Dayot Upamecano. Même si le Bayern Munich a été tenu en échec, mardi, par le leader de la Bundesliga, l’international défenseur central français (18 capes, 2 buts) croit que les Bavarois ont la possibilité de surprendre la Maison Blanche dans une semaine.

« Ça va être un match très compliqué mais on va aller là-bas, à Madrid, pour gagner et aller à Londres (lieu de la finale). Le coach nous a prévenus que ça n’allait pas être un match facile. On sait que cette équipe (Real Madrid) marque beaucoup à la fin et on va tout faire pour aller gagner là-bas. Il y a la place bien sûr », a déclaré Dayot Upamecano.

Par ailleurs, le défenseur central français reste optimiste pour le Paris Saint-Germain, qui affronte l’autre club allemand (le Borussia Dortmund), ce mercredi soir, dans l’autre demi-finale. « On verra, on va essayer de regarder le match et on verra ce qu’il se passera », a-t-il répondu à la question de savoir s’il aimerait retrouver le club francilien en finale.

Le match retour entre Real Madrid et le Bayern Munich a lieu le mercredi prochain à 21 heures au Santiago Bernabéu.