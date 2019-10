Bayern Munich, Thomas Müller ouvre la porte à un départ

L'Allemand a admis qu'il va réfléchir à son avenir. L'attaquant de 30 ans est prêt à quitter le Bayern s'il n'a pas plus de temps de jeu.

Après les départs de Franck Ribéry et Arjen Robben l'été dernier, une nouvelle page pourrait se tourner dans l'histoire du très prochainement. Formé au club et présent en équipe première depuis la saison 2008/2009, Thomas Müller réfléchit à un départ de son club formateur. Titulaire indiscutable les saisons précédentes, l'international allemand âgé de 30 ans a perdu sa place de titulaire cette saison sous Niko Kovac.

Ce mercredi matin, Sport Bild n'y allait pas par quatre chemins au moment d'annoncer les envies de départ de l'Allemand : "Müller veut partir", titrait le quotidien allemand. La publication allemande indiquait que l'attaquant souhaite quitter le Bayern Munich au mercato d'hiver en raison de son nouveau statut de remplaçant dans l'équipe. Sport Bild a tapé dans le mille puisque depuis Thomas Müller est sorti du silence et a indiqué dans les colonnes de Kicker qu'il songe à quitter son club de coeur.

"Je ne suis pas heureux"

"Lorsque j’ai entendu parler de cette déclaration, j’ai été surpris. Mais je ne suis pas sensible à de telles choses. J'ai déjà discuté avec l'entraîneur et pour moi tout va bien maintenant. Bien sûr, les nouvelles recrues ont renforcé la concurrence dans ma meilleure position, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas tout", a avancé l'attaquant du Bayern Munich auteur de 186 buts en 495 matches sous les couleurs du club bavarois.

"Un entraîneur doit prendre des décisions difficiles avant chaque match. Mais depuis cinq matchs, la tendance ne me rend pas heureux. Si les entraîneurs me voient comme un super sub à l'avenir, je devrai réfléchir à ma situation. Je suis trop ambitieux pour ne pas faire ça", a conclu Thomas Müller. Lors des sept premières journées de , l'Allemand a été titulaire trois fois et il n'a joué que sept minutes en .

Il faut dire que Thomas Müller souffre d'une rude concurrence en attaque. Utilisé derrière Robert Lewandowski la saison dernière, l'international allemand est désormais en concurrence avec Philippe Coutinho, tandis que sur les côtés, Serge Gnabry et Kinglsey Coman ont la préférence de Niko Kovac. Présent au Bayern Munich depuis bientôt vingt ans et dix ans en professionnel, Thomas Müller pourrait donc décider de prendre un virage dans sa carrière.