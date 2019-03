Thomas Müller critique Joachim Löw et la Mannschaft

Thomas Müller a exprimé sa colère après avoir été écarté de la sélection allemande par Joachim Löw ce mardi.

Un jour après avoir été écarté de l'équipe nationale, le champion du monde 2014 Thomas Müller a sévèrement critiqué la Fédération allemande et le sélectionneur, Joachim Löw. "Plus j'y pense, plus cela me met en colère, la façon dont ecla se termine. Je ne comprends pas vraiment le but de cette décision", a déclaré l'attaquant du Bayern Munich dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

"J'ai été abasourdi par cette décision soudaine", ajoute le joueur de 29 ans, "je ne veux pas remettre en question un sélectionneur qui doit prendre une décision sportive, mais Mats, Jerome et moi sommes toujours capables, nous qui avons joué longtemps et connu beaucou de succès avec l'Allemagne au cours des dernières années."

"J'ai toujours tout donné"

Un autre élément que n'a pas apprécié le Bavarois : la façon dont le choix de Löw a été annoncé. "Si - peut après que nous ayions appris la décision de l'entraîneur - des communiqués déjà prêts de la Fédération et de son président sont envoyés à la presse, je ne pense pas que ce soit une bonne manière de faire et cela n'est pas un signe de reconnaissance."

Müller a déclaré aux fans : "J'ai toujours été fier de porter le maillot de la Mannschaft, j'ai toujours tout donné. C'était un parcours incroyable, je suis un battant et je regarde devant, le match n'est pas encore terminé."

International allemand depuis 2010, Thomas Müller compte 100 sélections avec la Mannschaft pour 38 buts inscrits, dont 9 en phase finale de Coupe du monde, une compétition qu'il a remporté en 2014 au Brésil aux côtés de Boateng et Hummels, les deux autres joueurs écartés par Löw. "2019 est l’année d’un nouveau départ pour l’équipe d’Allemagne", s'est quant à lui justifié le technicien. "Il était important pour moi de faire part personnellement de mes réflexions et de mes projets aux joueurs et aux responsables du Bayern Munich."

Une décision qui a également provoqué la réaction de Jerome Boateng, lui aussi mécontent. "Je suis attristé par cette nouvelle parce que représenter mon pays a toujours été la plus grande chose pour moi. Pourtant, je respecte la décision de l’entraîneur", a-t-il déclaré.