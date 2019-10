Bastian Schweinsteiger met un terme à sa carrière

La légende allemande Bastian Schweinsteiger met un terme à sa carrière.

Le milieu de terrain allemand de 35 ans, Bastian Schweinsteiger, va raccrocher les crampons en fin de saison. L'annonce de sa retraite a été faite sur Twitter par le joueur lui-même.

Nun ist die Zeit gekommen: ich danke Euch und meinen Mannschaften @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire und @DFB_Team. Natürlich danke ich auch meiner Frau @AnaIvanovic und meiner Familie für Ihre Unterstützung. pic.twitter.com/SrCdP8m6ia — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019

Grand monsieur du football allemand, il quitte le monde du football professionnel après avoir remporté certains des plus grands titres mondiaux.

Ainsi, son palmarès comporte une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, huit , une Supercoupe d'Europe ou encore une Europa League.

"Le temps est venu, je mettrai un terme à ma carrière à la fin de cette saison. Dire au revoir au football me rend un peu nostalgique, mais je suis impatient de me lancer dans de nouveaux projets excitants. Je serai toujours fidèle et reconnaissant envers le football. Merci beaucoup, à tous, pour le temps passé ensemble. Vous aurez toujours une place dans mon coeur", a-t-il écrit sur Twitter.

Pour rappel, Schweinsteiger a débuté sa carrière en 2002 au , où il est resté jusqu'en 2015.