Bayern Munich : Lewandowski voudrait partir

L'international polonais n'a plus qu'un an de contrat et les deux parties n'ont pas encore trouvé d'accord sur un éventuel renouvellement.

Selon Bild, l'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, va rencontrer le Bayern Munich dans les prochaines heures, le journal allemand suggérant que la rencontre pourrait même avoir lieu mercredi.

Les deux parties discuteront de l'avenir du joueur, Lewandowski étant prêt à exprimer son intention de quitter le club cet été.

On pense que Zahavi apportera une offre officielle, mais le Bayern Munich n'a pas l'intention de laisser partir sa star.

"Lewandowski quittant cet été n'est pas une option", a déclaré dimanche dernier le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic.

"Il a un contrat jusqu'en 2023. Nous aurons bientôt des discussions et nous verrons comment elles se développent et comment agir par la suite. Nous voulons qu'il reste".

Salihamidzic a également souligné que le club ne considérerait pas une potentielle offre de 50 millions d'euros de Barcelone.

Le président des Blaugrana, Joan Laporta, a déclaré que Lewandowski avait "plus de chances" de rejoindre le club qu'Erling Haaland en raison du prix élevé de ce dernier.