Bayern Munich : Julian Alvarez, l'alternative à la piste Harry Kane

Le Bayern Munich a identifié Julian Alvarez, de Manchester City, comme une alternative si le club ne parvient pas à recruter Harry Kane cet été.

Le Bayern Munich a appris de ses erreurs. Champion d'Allemagne in-extremis et éliminé en quart de finale de la Ligue des champions, le club bavarois a bien compris l'importance de recruter un numéro neuf cet été après avoir vécu une première saison orphelin de Robert Lewandowski.

Un prêt de Julian Alvarez ?

Les Bavarois ont bricolé la saison dernière en faisant jouer parfois Sadio Mané ou Serge Gnabry en faux numéro neuf, et Eric-Maxime Choupo Moting à la pointe de l'attaque. Si le Bayern Munich s'en est plutôt bien sorti, ce système a montré ses limites et les dirigeants ont décidé d'aller sur le marché des transferts cet été.

Le Bayern Munich a déjà fait deux offres à Tottenham pour Harry Kane et a même rencontré le président du club, Daniel Levy, cette semaine. Le capitaine anglais reste leur priorité cet été, mais si l'accord ne se concrétise pas ou si l'attaquant rejoint le Bayern à l'expiration de son contrat avec son club actuel en 2024, les champions de Bundesliga ont un plan B.

Vlahovic et Fullkrug observés

En effet, le Bayern Munich anticipe un éventuel échec des négociations avec Tottenham, qui se montre très exigeant, pour Harry Kane et pense à faire venir Julian Alvarez en prêt de Manchester City, selon Sky Sports. Une piste intéressante mais qui s'annonce compliquée puisque l'entourage de l'Argentin a exclu un prêt cette saison et il sera difficile de convaincre City de laisser filer définitivement son super sub.

Outre Julian Alvarez, le Bayern Munich a également retenu les noms de Dusan Vlahovic (Juventus), annoncé aussi du côté du PSG, et de Niclas Fullkrug (Werder Brême). Alvarez a connu une saison 2022-23 mémorable au cours de laquelle il a remporté le triplé avec City et la Coupe du monde avec l'Argentine.

Lors de sa première saison avec City, l'Argentin a participé à 49 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 17 buts et délivrant cinq passes décisives. Si le Bayern Munich reste le favori pour recruter Kane cet été, il devra faire face à la concurrence du Paris Saint-Germain qui s'est lancé dans la course pour le recruter.