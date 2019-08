Bayern Munich, Coutinho affiche ses ambitions : "Je veux gagner beaucoup de titres ici"

Présenté devant la presse ce lundi, l'international brésilien a affiché ses ambitions avec le champion d'Allemagne en titre.

Prêté au pour une saison avec une option d'achat à hauteur de 120 millions d'euros, Philippe Coutinho va tenter de relancer sa carrière en après son échec au . L'international brésilien aura la lourde tâche de faire oublier James Rodriguez, mais surtout Arjen Robben et Franck Ribéry, qui ont quitté le club cet été. Mais le meneur de jeu passé par est motivé pour réussir.

En conférence de presse lors de sa présentation, Philippe Coutinho a expliqué son choix de rejoindre le Bayern Munich et a affiché ses ambitions : "Un projet ambitieux m’a été présenté et je suis un gars ambitieux. J’ai aussi parlé à Thiago Alcantara, Rafinha et Lucio. Ils m’ont raconté beaucoup de choses intéressantes et m’ont beaucoup aidé. J’ai un grand défi à relever et j’espère rester longtemps et de gagner de nombreux titres".

Rummenigge : "Coutinho est le digne successeur de Robben"

L'international brésilien espère faire ses débuts rapidement : "Je veux être prêt à jouer aussi vite que possible. J'ai hâte de rencontrer mes collègues et l'entraîneur. Le non. 10 chemise est une grande responsabilité. Ce numéro appartenait à Arjen Robben qui était un grand joueur. Le choix du Bayern Munich ? Je n'avais aucun doute, quand Hasan Salihamidzic m'a contacté. Tout le club s'intéressait à moi. C'est un jour heureux pour moi".

Karl-Heinz Rummenigge a présenté sa recrue et fait un bilan du mercato : "Nous avons pensé à lui pendant un moment parce que nous voulions ajouter du potentiel à notre attaque. Nous nous sommes rendus à Barcelone mercredi et, en fin de journée, heureusement, nous avions un accord. Je remercie le FC Barcelone pour cela. Je suis sûr que nous avons trouvé un joueur qui est connu pour sa technique et son attaque. Nous sommes tous très satisfaits de ce mercato. Nous avons engagé deux vainqueurs de la Coupe du Monde avec la , un finaliste de la et maintenant un vainqueur de la Copa America. C'est un bon mix".

"Les frais de prêt de 8,5 millions d'euros, c'est sûrement un prix spécial entre amis. Nous avons une très bonne relation avec Barcelone. Le club ne voulait pas bloquer le départ parce que Philippe voulait venir ici. Nous voulions retirer les maillots avec les numéros 7 et 10 pour cette saison. Nous avons parlé à Arjen Robben parce que nous voulions donner le 10 à Philippe en signe de reconnaissance. Arjen n’a eu aucun problème à le faire, il dit que Philippe est un digne successeur", a conclu le dirigeant allemand.