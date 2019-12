Bayern Munich, blessure moins grave que prévue pour Coman

Touché au genou face à Tottenham, le Français n'est pas victime d'une rupture des ligaments croisés. Son genou devra toutefois rester immobilisé.

Le mauvais sort s'acharne sur Kingsley Coman. Régulièrement blessé et gêné par des pépins physiques, l'ailier de l'équipe de était en très bonne forme ces derniers mois et parvenait à jouer avec régularité, sans trop de pépins, depuis le début de saison. Mais quelques instants après avoir marqué face à le premier but de la partie, Kingsley Coman s'est "gravement" blessé au genou ce mercredi soir.

L'ancien attaquant du PSG a été contraint de quitter iimmédiatement ses partenaires, aidé par deux membres du staff pour quitter le terrain. Le pire était à craindre avec ces images. Son pied s’est planté dans la pelouse de l’Allianz Arena, provoquant une torsion du genou. Le visage de Kinsgley Coman laissait craindre le pire et notamment une rupture des ligaments croisés qui aurait mis fin à sa saison et à ses rêves de disputer l' .

Un mois d'indisponibilité ?

L'article continue ci-dessous

Après la rencontre en zone mixte, l'entraîneur du , Hansi Flick avait déjà tenté de se montrer rassurant concernant la blessure de l'ailier français du club bavarois : "Cela n'est pas si grave que l'on pouvait le craindre, le ligament croisé n'est pas touché". Le Bayern Munich a donné plus de précisions ce jeudi matin dans un communiqué médical publié sur le site du club afin d'éclaircir la blessure de l'international français.

"Le Bayern doit se passer de Kingsley Coman pour le moment. L’international français s’est blessé lors du match de contre Tottenham Hotspur à la 27e minute. Le diagnostic du médecin du club Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mercredi soir indique une déchirure de la capsule du genou gauche. De plus, Coman s’est étiré le tendon du biceps fémoral et a serré l’articulation du genou. Le genou est immobilisé avec une attelle pendant un certain temps", peut-on lire dans le communiqué du club bavarois.

La durée d'indisponibilité du joueur de 23 ans est donc inconnue. Mais une chose est sûre, Kingsley Coman ne rejouera pas en 2019. La durée de son indisponibilité serait estimée à un mois. Une nouvelle qui serait rassurante pour Kingsley Coman, trop souvent écarté des terrains en raison des blessures, mais aussi pour l'équipe de France qui pourra vraisemblablement compter sur l'ailier du Bayern Munich, si besoin, en mars et pour l'Euro 2020.