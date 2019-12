LDC - Le Bayern vient à bout des Spurs, les Madrilènes assurent

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Bayern Munich s'est imposé contre Tottenham (3-1). Le Real et l'Atlético de Madrid ont gagné.

Si le n'a fait qu'une bouchée de au Parc des Princes (5-0) et a terminé sa phase de poules invaincu, le , autre équipe déjà qualifiée dans le groupe A, n'a pas été aussi à l'aise en . Face au , les hommes de Zinédine Zidane se sont eux aussi imposés (1-3) grâce à des buts des jeunes brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior et du Croate Luka Modric, tandis que Vanaken avait égalisé pour les locaux.

Autre match dénué d'enjeux, celui opposant les Spurs de José Mourinho au à l'Allianz Arena. Humiliés à l'aller (7-2), les Anglais se sont de nouveau inclinés face aux Allemands (3-1). Côté Bavarois, c'est le Français Kingsley Coman qui a inscrit le premier but, avant de céder sa place sur blessure quelques minutes plus tard. est tant bien que mal parvenu à égaliser grâce à un but de Ryan Sessegnon, mais Thomas Muller et Philippe Coutinho ont ensuite permis au Bayern de prendre le large. Dans le même groupe, l' est venu à bout de l'Etoile Rouge de Belgrade (1-0).

Joao Felix porte l'Atlético, Gabriel Jesus voit triple

Dans le groupe D, l'Atlético de Madrid a terminé sa phase de poules par un succès sur la pelouse du Wanda Metropolitano (2-0) et peut dire merci à son jeune attaquant portugais Joao Felix, auteur d'un doublé face au . Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Colchoneros terminent à la deuxième place du groupe, derrière les Italiens de la Turin, vainqueurs en contre Leverkusen (0-2). Les hommes de Maurizio Sarri ont ouvert le score par l'intermédiaire de leur star Cristiano Ronaldo, et ont assuré leur succès dans le temps additionnel grâce à Gonzalo Higuain.

Plus tôt dans la soirée, l' Bergame était allée chercher sa place parmi les 16 meilleures équipes du continent grâce à un succès probant sur la pelouse du (0-3). Dans le même temps, s'est imposé du côté de Zagreb (1-4). Une victoire obtenue en grande partie grâce à un triplé de Gabriel Jesus et une réalisation en fin de rencontre de Phil Foden, et ce alors que les locaux, qui pouvaient encore rêver d'une qualification, avaient ouvert le score par Dani Olmo.

Tous les résultats du soir :

Groupe A :

Paris SG (Q) 5-0 Galatasaray

FC Bruges 1-2 Real Madrid (Q)

Groupe B :

Bayern Munich (Q) 3-1 Tottenham (Q)

Olympiakos 1-0 Etoile Rouge Belgrade

Groupe C :

Shakhtar Donetsk 0-3 Atalanta Bergame (Q)

Dinamo Zagreb 1-4 Manchester City (Q)

Groupe D :

(Q) 2-0 Lokomotiv Moscou

0-2 Juventus Turin (Q)