Bayern Munich - Nouvelle blessure pour Kingsley Coman, décidément maudit

Buteur face à Tottenham ce mercredi, l’ailier français est rapidement sorti sur blessure. Encore une fois, et celle-ci semble grave…

Ce serait un euphémisme de dire que Kingsley Coman est un homme malchanceux. Pourtant épargné par les blessures depuis le début de saison, l’ailier tricolore a rechuté ce mercredi en Ligue des Champions face à , en cédant sa place dès la 27e minute.

But, puis blessure

Avant cela, Coman avait pourtant commencé sur les chapeaux de roues en ouvrant le score dès la 14e minute de jeu. Avec Robert Lewandowski sur le banc, le Français était attendu et il n’a pas déçu, jusqu’à cette accélération terrible sur le côté gauche.

Alors que le ballon allait sortir, Coman s’est arraché pour sauver la touche, mais il semble malheureusement s’être fait une sérieuse blessure au genou…

La terrible blessure au genou de Coman



Il est maudit....pic.twitter.com/BsLKoiQ1zW — PiedsCarrés (@PiedsCarres) December 11, 2019

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, son genou s’est presque tordu, et nul ne sait si les ligaments ont été touchés. Évidemment, on ne le souhaite pas au Tricolore, qui réalisait jusqu’ici une excellente saison. L’année 2019 semble terminée pour lui, mais espérons qu’il puisse rapidement revenir en 2020 avec l’Euro et les Bleus en ligne de mire.