Bayern Munich, Benatia tacle Guardiola

Le défenseur marocain a côtoyé l'Espagnol en Allemagne et n'en garde, visiblement, pas un souvenir impérissable.

Pep Guardiola divise dans le monde du football. Il y a ses grands adorateurs et les autres, ceux qui remettent en cause ses techniques de management et notamment le côté relationnel de l'Espagnol. Ce fut le cas de plusieurs joueurs passés sous les ordres de l'ancien milieu de terrain du . Medhi Benatia a évolué sous les ordres de Pep Guardiola au entre 2014 et 2016 et n'a pas gardé que des bons souvenirs de l'Espagnol comme il l'a avoué sur RMC dans l'émission Le Vestiaire.

"Humainement, c’est mon avis, mais partagé par beaucoup, Guardiola est quelqu’un qui ne donne pas une grande importance aux rapports humains. Lui dit que c’est parce qu’il a été déçu par le passé. Il m’a dit cash : "je t’ai acheté, je t’ai voulu. Tu as telle qualité, telle qualité, j’ai besoin de ça, je vais t’apprendre ça, ça, ça. Tu es là pour faire ce que je dis, mais on n’est pas là pour être amis." Ok… Moi je sortais de la Roma, avec Rudi (Garcia) à qui je faisais presque la traduction", a expliqué l'ancien du Bayern Munich.

Guardiola habitué aux tacles virulents

L'article continue ci-dessous

"On n’était pas potes, mais on avait une super relation, et pareil avec Guidolin (à l’ ). Mais avec Pep, non. C’est lui le boss, c’est lui qui décide, c’est lui qui te dit comment tu dois jouer. Au bout d’un moment, ça m’est arrivé de lui dire : "écoute, tu m’as acheté 30 et quelque millions, donc c’est que j’ai des qualités. Si tu m’as pris pour me changer, alors il faut chercher quelqu’un d’autre", a ajouté le défenseur passé par la .

Par le passé, d'autres joueurs ont eu des mots durs à l'encontre de Pep Guardiola comme Yaya Touré. Mais le pire d'entre tous a été Samuel Eto'o qui avait dézingué Pep Guardiola. En 2014 sur le plateau de beIN Sports, l'attaquant camerounais avait taclé l'Espagnol, certainement le tacle le plus virulant à l'encontre de ce dernier : "Pep, il a vécu toute sa vie à Barcelone mais toutes les années où moi j’y étais, il n’a pas compris le groupe, la vie du groupe".

"J’ai dit à Guardiola: "Tu t’excuseras auprès de moi, parce que c’est moi qui fais gagner Barcelone, ce n’est pas Messi. […] Messi viendra peut-être après, tu peux demander à Xavi, Iniesta ou d’autres, c’est mon époque aujourd’hui, c’est moi qui fais gagner le Barça et tu me demanderas pardon", a conclu l'attaquant camerounais. Une chose est sûre, Pep Guardiola ne laisse personne insensible dans le monde du football.