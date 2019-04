Serie A - Benatia rêve de revenir à la Roma, pas à la Juventus

Transféré de la Juventus au Qatar lors du dernier mercato hivernal, Mehdi Benatia rêve déjà de revenir en Serie A. Mais plutôt du côté de l’AS Roma.

Quelques mois après son exil doré à Al Duhail, au , Medhi Benatia (31 ans) pense déjà à revenir en . Pas du côté de la , qui l’a envoyé au Moyen-Orient pour un peu moins de 10 millions d'euros en janvier dernier, mais plutôt à l’ , où le défenseur central a évolué pendant une saison, en 2013-2014.

C’est ce qu’il a laissé entendre lors d’une interview récemment accordée à la Gazzetta dello Sport : "À l’époque, Rudi Garcia m’avait redonné confiance. Parfois, je jouais même l’interprète et j’étais capitaine derrière les deux monstres que sont Totti et De Rossi. Il y a des choses que je n’oublie pas, comme le Stadio Olimpico. Quand tu entres dans ce stade, que tu vois les tifosi, tu as envie de briser le monde entier. Ces fans méritent la victoire", a expliqué le Marocain.

Un appel du pied aux Giallorossi ? Cela y ressemble fortement. Lorsque le journaliste de la Gazzetta dello Sport lui a posé la question, Benatia a longuement souri, avant de laisser la porte ouverte. "Peut-être… Rome sera toujours une ville spéciale pour moi", a répondu celui qui avait rapidement quitté le club de la Louve pour rejoindre le .

Puis le sujet qui fâche est arrivé. Celui de son transfert tout de même surprenant au Qatar. Selon beaucoup, ce départ a été motivé par les mauvaises relations que Benatia entretenait avec l’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri. "C’est un super coach, sa carrière parle pour lui, a d’abord déclaré le Marocain. Je n’ai jamais eu de problèmes avec lui. Peut-être que lui en avait avec moi… Peut-être qu’il devrait me dire les choses en face, aussi."

D’éventuelles retrouvailles en entre la Juventus d’Allegri et la Roma de Benatia promettent d’être passionnantes.