Juventus, Benatia bluffé par Cristiano Ronaldo : "Ce n'est pas un mec normal"

La saison dernière, le défenseur marocain a pu évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo et il a été bluffé par la légende portugaise.

L'état d'esprit et le professionnalisme de Cristiano Ronaldo font l'unanimité. Tous ses coéquipiers sont conquis par l'investissement du Portugais, et Medhi Benatia qui l'a côtoyé à la ne déroge pas à la règle. Invité dans l'émission Le Vestiaire sur RMC Sport, Medhi Benatia a raconté une incroyable anecdote pour illustrer à quel point il a été bluffé par Cristiano Ronaldo et montrer que le quintuple Ballon d'Or n'est pas un joueur et un homme comme les autres.

"C'était lors d'un voyage à Bergame, on était sur le banc parce qu’on jouait trois jours après, le coach avait fait tourner. Dans le bus du retour, Ronaldo m’écrit: 'Qu’est-ce que tu vas faire maintenant ?' Je lui réponds: 'Ben il est 23 heures, je vais rentrer chez moi, pourquoi ?' Et là il me dit: 'Tu te sens pas de faire une petite séance de salle ? Je n’ai pas transpiré là, j’ai besoin de faire une séance, tu ne veux pas m’accompagner ?'", a expliqué le défenseur marocain.

"Il a sacrifié sa vie pour le football"

"J’ai dû lui expliquer que ce n’était pas possible, je voulais juste rentrer chez moi, me mettre devant la télé, je m’étais déjà tapé le déplacement et tout…En arrivant, tout le monde s’habille en civil. Et lui il a enfilé son short, ses baskets, il a mis sa musique et il est parti à la salle de sport. J'ai pensé: ce mec n’est pas normal. Quand tu le côtoies comme j’ai eu la chance de le côtoyer, tu respectes encore plus le mec qu’avant. Il a sacrifié toute sa vie pour son football", a ajouté l'ancien défenseur de la Juventus.

Medhi Benatia a encensé la rigueur du Portugais, une mentalité qui colle bien à la Juventus : "J’ai été surpris de voir quelle intensité il mettait dans ses séances, et surtout qu’il le fasse tous les jours. En plus de ce qu’on faisait nous avec le groupe, il avait son programme à lui 25 minutes avant de sortir: beaucoup de travail d’explosivité, avec un élastique, avec des poids, pour travailler les premiers appuis, le démarrage…"

"Il avait son kiné qui le préparait dans la salle de soins avant la séance, mais sinon il bossait tout seul. Il connaissait son programme par cœur. Avant la séance donc, mais aussi après, où il pouvait faire 30 minutes d’abdos, de travail sur la partie haute... Et pourtant la Juve, c’est déjà un club avec une mentalité extraordinaire", a conclu le défenseur marocain qui n'a passé que quelques mois avec Cristiano Ronaldo, mais ce fut suffisant pour être sous le charme.