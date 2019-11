Le Bayern se sépare de Niko Kovac

Le Bayern de Munich vient d’annoncer le limogeage de son entraineur croate, Niko Kovac.

Niko Kovac n’est plus l’entraineur du . Ce dimanche soir, le club bavarois a annoncé qu’il mettait fin aux fonctions du technicien croate. Une décision qui intervient au lendemain de la large défaite de l’équipe contre l’Eintracht Francfort (1-5). L’une des plus humiliantes de l’histoire du club en .

Alors que plusieurs sources concordantes avaient fait état ce dimanche d’un possible sursis pour Kovac, l’état-major munichois a choisi d'avancer la rupture. Malgré l’imminence de deux rendez-vous importants, contre l’ en Ligue des Champions et face au en championnat, on a opté pour la solution radicale afin de provoquer un réveil de l’équipe.

FC Bayern trennt sich von Niko Kovač:https://t.co/JbpIQqefBJ — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2019

L’entraineur adjoint Hansi Flick sera en charge de l’équipe première lors de ces deux rencontres. Ça ne devrait être qu’un simple intérim. Les responsables du Bayern devraient ensuite mettre à profit la trêve internationale pour se trouver un nouveau coach de renommée, susceptible de redonner les couleurs à leur formation. José Mourinho, libre de tout engagement et qui apprend l'Allemand depuis quelques mois, émerge logiquement comme l'un des favoris pour cette mission.

Alors qu’il avait mené Lewandowski et consorts au doublé en 2018/19, Kovac sera resté à peine plus d’une saison à la tête du géant allemand. Et il est le deuxième entraineur à être débarqué de ce club en plein milieu d’une saison depuis 2017 après l’Italien Carlo Ancelotti. Jupp Heynckes avait alors été appelé à la rescousse pour remettre le navire à flot. Bis repetita cette année ?

Après dix journées de championnat, le Bayern pointe à une peu glorieuse 4e place au classement général. À quatre points du leader, le Borussia M’Gladbach. Les champions d’ ont déjà laissé filer 12 points en route.