Bayern - Karl-Heinz Rummenigge craint plus Dortmund que Leipzig

Le patron du Bayern Munich estime que la propriété de RedBull a encore du retard par rapport à ses concurrents du Borussia Dortmund en Bundesliga.

Champion d' en titre et habituellement ultra dominateur en , le est soumis à une concurrence plus élevée qu'à l'accoutumée lors de cet exercice 2019-20. En plus du , c'est surtout le qui joue les fortes têtes. Cela tombe bien, les Bavarois, premiers au classement avec 42 points, affrontent Leipzig, dauphin avec 41 points, ce dimanche. L'occasion de prendre leurs distances.

Néanmoins, le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, estime que malgré le très bon travail de l'équipe entraînée par Julian Nagelsmann, le Bayern Munich a plus de raisons de craindre le Borussia Dortmund. Une équipe qui, selon lui, dispose encore d'un train d'avance sur la propriété de Red Bull.

"Ce club a une histoire et une structure différente"

"Je pense que le BvB est encore au-dessus de Leipzig en termes de qualité, mais je crois que le RB Leipzig est un troisième élément de poids dans ce championnat. Bien sûr, ce club a une histoire et une structure différente de celles de la plupart des clubs de la . Par exemple, j’ai entendu qu’ils ne comptent que 17 membres. Depuis que Red Bull a contribué à la création du club, ils sont bien considérés par les supporters", a expliqué l'Allemand.

"Je pense que depuis dix ans que cette équipe existe (le 19 mai 2009), ils ont fait un travail remarquable de premier plan. Je connais bien Oliver Mintzlaff (directeur exécutif du RBL), je pense beaucoup à lui", a ensuite ajouté le président des Bavarois à Sport Bild.