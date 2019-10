Bayern : Coman joueur le plus rapide de Bundesliga

Le jeune ailier français a battu un record de vitesse dans le championnat allemand avec une course enregistrée à 35,7km/h contre Padeborn (3-2).

Le début de saison de Kingsley Coman est une belle réussite. Régulièrement gêne par des blessures depuis son arrivée au en 2015, l'ailier français enchaîne les prestations de qualité depuis le début de la saison, aussi bien en club qu'en sélection.

Le week-end dernier il a d'ailleurs battu le record de vitesse en , comme le révèle Opta. Avec une course à 35,7km/h, il est le joueur le plus rapide du championnat allemand depuis la saison 2013-2014 et le début de l'enregistrement de telles données.

35.7 - Kingsley Coman 🇫🇷 a atteint la vitesse de 35.7 km/h contre Paderborn ce week-end, un record pour un joueur de depuis que cette donnée est collectée (2013/14). Flash. pic.twitter.com/RpDakfVdLB — OptaJean (@OptaJean) September 30, 2019

Un sprint réalisé sur le terrain de Padeborn, où les Bavarois se sont imposés (3-2), dans un match où Coman a une nouvelle fois été titulaire, même s'il n'est pas parvenu à se montrer décisif. L'ancien parisien et ses coéquipiers, premiers en championnat, ont une nouvelle fois été à leur avantage sur la scène européenne en écrasant Tottenham à Londres ce mardi (7-2).

Une pointe de vitesse digne de Kylian Mbappé, qui avait lui aussi été flashé à 37km/h lors du huitième de finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine en (4-3).