Barcelone : une décision aurait été prise pour Ousmane Dembélé

Le Français aurait été proposé à plusieurs écuries européennes. Une situation qui a engendré une longue réflexion pour toutes les parties...

Le agite le mercato estival. Demi-finaliste de la dernière , le club catalan a encore échoué sur la scène européenne. Le Barça est donc bien décidé à mettre les petits plats dans les grands cet été afin de se renforcer et remporter la prochaine Ligue des champions, un objectif qui était prioritaire cette saison comme l'avait annoncé Lionel Messi. Les Blaugrana sont au coeur de deux dossiers majeurs celui menant à Neymar et celui concernant Antoine Griezmann.

Josep Maria Bartomeu le tient en haute estime

L'international français est annoncé en partance vers le Barça depuis plusieurs semaines par la presse espagnole, alors que l'Atletico Madrid a indiqué qu'il quitterait le club cet été et est déjà en quête de son successeur. De l'autre côté, le vice-président du Barça a confirmé le souhait de Neymar de revenir en Catalogne. Mais un problème se pose. Pour finaliser ces deux dossiers très coûteux, le Barça va avoir besoin d'argent.

Avec les innombrables rumeurs circulant autour de Neymar, l'hypothèse de voir l'avenir d'Ousmane Dembélé lié à celui de la superstar brésilienne a pris de l'épaisseur de l'autre côté des Pyrénées. Mais selon les informations de L'Equipe, le champion du monde français ne souhaite pas quitter le club catalan cet été, et sa direction n'a pas non plus le désir de le vendre. Josep Maria Bartomeu tient l'attaquant ambidextre en haute estime. Il y a quelques mois, il avait même lancé sur une radio locale que "le niveau de Dembélé est maintenant supérieur à celui de Neymar". Un éloge autant qu'un tacle déguisé pour le Brésilien, avec lequel les relations sont fraiches.

Dembélé avait rejoint le FC Barcelone en 2017 en provenance du , représentant un investissement conséquent pour un Barça en pleine transition (105 millions d'euros + 40 millions d'euros de bonus). Jusqu'alors, l'attaquant formé au n'a pas pu exprimer la pleine mesure de son grand talent, notamment à cause de pépins physiques qui ont plombé ses deux premières années. Lié à Barcelone jusqu'en 2022, l'international français est bien déterminé à s'y imposer.

Reste que l'intérêt de plusieurs grosses écuries européennes semble réel. Après le , cité par Football, L'Equipe indique également que le champion d'Europe en titre aurait coché le nom du dribbleur.

Enfin, évidemment, Ousmane Dembélé a été cité parmis les possibles joueurs entrant dans le cadre d'un échange - incluant une indemnité de transfert en plus - avec Neymar si l'exfiltration du Brésilien a bien lieu. Un scénario qui apparaît fantasque à l'heure actuelle, et qui, s'il prenait forme, ne concernerait donc pas l'international français. Avec Antoine Griezmann en plus de Lionel Messi et Luis Suarez, sans compter une star brésilienne - Coutinho ou Neymar selon les mouvements - le secteur offensif du Barça sera encore bien fourni la saison prochaine...