Barcelone - Ousmane Dembélé "gagne le coeur des catalans" selon le président Bartomeu

Le président est revenu sur l'actualité du club, avant la réception du Real en demi-finale aller de Coupe du Roi ce mercredi soir au Camp Nou.

Alors qu'Ousmane Dembélé a finalement dû déclarer forfait pour la réception du Real, en demi-finale aller de Coupe du Roi ce mercredi soir (21h), son président, Joep Maria Bartomeu, lors de l'émission El Partidazo sur la radio Cope, s'est exprimé sur l'intégration parfois chaotique du jeune champion du monde en Catalogne.

"Nous espérons qu'il va continuer comme ça, il a un grand talent. Chaque fois qu'il joue, il nous surprend. Je lui ai parlé à 1 h 30 du matin, il veut réussir, il gagne le coeur des Catalans" , a-t-il déclaré, en référence notamment aux meilleures prestations du Français avant sa blessure à la cheville. Réguilièrement critiqué au club, en particulier par son entraîneur Ernesto Valverde en première partie de saison, Ousmane Dembélé commence peu à peu à faire l'unanimité chez les Blaugrana.

Bartomeu est également revenu sur la blessure de Lionel Messi, le week-end dernier contre Valence (2-2), sans préciser si l'Argentin serait en mesure de disputer ce Clasico. "C'est une question pour le coach, je ne sais pas si Leo jouera et je ne le demanderai pas, Valverde a la liberté de faire ce qu'il pense être le mieux pour l'équipe. Je ne sais pas s'il jouera ou pas."

Isco, Neymar, Rabiot : les dossiers chauds du Barça

Enfin, le président a évoqué plusieurs possibles pistes pour l'été prochain, à commerncer par Isco, en difficulté au Real - le joueur, formé au club est peu utilisé par Santiago Solari - sans fermer la porte à des discussions avec les Madrilènes. "Si notre staff nous demandait un joueur et que ce dernier voulait quitter Madrid, nous le signerions bien sûr, mais cela n'est pas arrivé depuis que je suis président. Il n'existe aucun pacte de non-agression avec le Real, chacun essaye de rendre son équipe la plus compétitive possible. Si nous essayions de recruter Isco, nous parlerions à Madrid."

L'homme d'affaires s'est également exprimé sur l'intérêt des catalans pour deux Parisiens, Neymar et Adrien Rabiot, refusant de dévoiler ses plans concernant ces deux joueurs. Sur Neymar : "On ne m’a jamais appelé pour revenir, ni le joueur, ni le père. Ce sont des rumeurs, mais la vérité est que personne ne m’a appelé. Je l’ai vu, nous avons parlé de football et de projets, mais il ne m’a jamais appelé. Il s’est décidé pour un projet. Neymar jouait très bien ici et nous avons inventé un trident. Il a beaucoup de talent."



"Rabiot est un joueur libre. Le Barça a déjà fait un communiqué pour expliquer qu’il n’avait pas recruté Rabiot. Il n’y a aucun accord. Si le Barça est en train de négocier avec lui, je ne vais pas le dire. A partir de maintenant, je dois préparer la saison prochaine."