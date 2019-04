Barcelone - Ousmane Dembélé de retour dans le groupe pour affronter Manchester United en Ligue des champions

Blessé depuis un mois, l'attaquant français sera bien du déplacement à Old Trafford pour le quart de finale aller de Ligue des champions ce mercredi.

Victime d'une déchirure à la cuisse suite au huitième de finale retour de face à l'Olympique lyonnais, Ousmane Dembélé est de retour pour le . Après pratiquement un mois d'absence, l'ailier de 21 ans est dans le groupe des Blaugrana pour affronter Barcelone, ce mercredi, en quart de finale aller.

Le champion du monde français a bien récupéré après son pépin physique qui l'a notamment empêché de participer au dernier rassemblement des Bleus, pour les éliminatoires de l' contre la Moldavie et l' .

Ousmane Dembélé fait donc partie d'une liste élargie et rien n'est certain à propos de sa présence dès le coup d'envoi face aux Red Devils. Ernesto Valverde pourrait décider de jouer la carte de la prudence pour ne pas précipiter son retour.

Les Blaugrana se déplacent à Old Trafford ce mercredi à 21 heures avec l'envie de ramener un résultat et surtout de marquer au moins un but avant la manche retour six jours plus tard au Camp Nou. Thomas Vermaelen a déclaré forfait tandis que Jean-Clair Todibo, arrivé cet hiver en provenance de , n'a pas été convoqué.