Barcelone, Luis Suarez lance un nouvel avertissement à sa direction

L'attaquant uruguayen est confiant concernant sa prolongation de contrat et invite encore ses dirigeants à lui trouver un successeur.

Luis Suarez, tout comme Lionel Messi, n'est pas éternel. Présent au depuis l'été 2014, l'attaquant uruguayen a marqué l'histoire du club catalan en faisant partie du trio infernal avec Messi et Neymar. L'ancien attaquant de est toujours un titulaire indiscutable mais n'a pas réellement de doublure dans l'effectif du FC Barcelone. Dans une interview accordée à Sport, Luis Suarez a une nouvelle fois rappelé à ses dirigeants qu'ils vont devoir se pencher sur le recrutement de son successeur.

"Je l’ai déjà dit il y a un certain temps, un jour viendra où mon âge ne me permettra pas d’être à la hauteur de ce dont le FC Barcelone a besoin pour être compétitif, mais tant que je peux, tant que j’ai la force, ce serait mieux qu’on me ramène un concurrent. Ce sera mieux parce que je serai obligé de donner encore plus, ce sera mieux pour le club parce qu’il y aura plus de choix et de concurrence et ce sera mieux pour l’avenir parce que le club pourra préparer un footballeur avec l’aide de ceux qui sont encore là", a expliqué l'attaquant de 32 ans.

"La prolongation ? Nous arriverons à bon port"

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Luis Suarez ne semble toutefois pas pressé de partir. L'ancien attaquant de Liverpool est ouvert à une prolongation de contrat avec le FC Barcelone : "Je me sens très heureux au club. Je me suis toujours donné au maximum. Les statistiques et les chiffres parlent pour moi, je crois que je suis à la hauteur du club, et une fois venue l’heure de discuter prolongation, nous arriverons à bon port".

Avec 190 buts marqués en 268 matches officiels, Luis Suarez est déjà bien ancré dans l’histoire du FC Barcelone. En inscrivant cinq buts de plus, el Pistolero prendrait seul la troisième place du podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club blaugrana, dépassant Lazslo Kubala (194 buts). Mais l'Uruguayen espère se placer juste derrière Lionel Messi : "La deuxième place est évidemment un objectif plus difficile, mais je la garde en tête. (...) La première place (Lionel Messi, 618 buts) est intouchable, mais j’espère pouvoir arriver à la deuxième".

Luis Suarez a déjà l'esprit tourné vers 2020 et le premier titre à remporter pour le Barça : "L'objectif principal est la Super Coupe d' . C'est un tournoi qui nous attire beaucoup. C'est une nouvelle Super Coupe et avec des rivaux de la classe de l'Atlético de Madrid pour commencer. Nous allons essayer de le faire de la meilleure façon pour disputer la finale et nous battre pour cette première Super Cup avec le nouveau format. Nous sommes impatients de remporter le premier titre en jeu et tous les titres qui nous attendent".