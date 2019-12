FC Barcelone, Thierry Henry dans la mire ?

Actuellement en MLS, le champion du monde 1998 plairait aux dirigeants du FC Barcelone. Ils songeraient à le recruter l'été prochain.

La valse des entraîneurs de l'été prochain se prépare déjà en coulisses. Dans les plus grands clubs européens, malgré les contrats signés, l'obligation de résultat prédomine et une contre performance en championnat ou sur la scène européenne peut avoir raison du sort d'un technicien plus vite que prévu. En poste depuis plusieurs saisons, Ernesto Valverde a échappé de justesse à l'éviction l'été dernier, mais ne devrait pas survivre à la prochaine intersaison.

Le est certes toujours en lice dans toutes les compétitions, mais le Barça de Valverde peine à se montrer convaincant surtout dans le jeu. La performance du FC Barcelone face au a été terne et les dirigeants décideront probablement de tourner la page la saison prochaine. Alors forcément les dirigeants du champion d' en titre commencent déjà à réfléchir au successeur de l'entraîneur espagnol.

Des débuts ratés à

L'article continue ci-dessous

Ronald Koeman a été annoncé à plusieurs reprises, mais il est sous contrat avec les , Massimiliano Allegri est libre et devrait intéresser du monde, tandis que les supporters du FC Barcelone rêvent ouvertement de Jürgen Klopp qui a redonné vie à avec un jeu palpitant. Mais le FC Barcelone aime s'appuyer sur ses anciens joueurs. Selon les informations du média Sport, une partie des dirigeants aimerait attirer Thierry Henry sur le banc de touche.

Par le passé, le FC Barcelone a donné sa chance à Frank Rijkaard, mais aussi à Pep Guardiola et ces deux expériences ont bien fonctionné. L’ex-international français, qui avait raté son passage de quelques mois à Monaco pour ses débuts en tant que numéro un, est aujourd’hui entraîneur de l’équipe première du Montreal Impact, qui évolue en Major League Soccer. Thierry Henry est peut-être encore tendre pour entraîner le Barça, mais si le club espagnol l'appelle il ne pourra pas refuser.

Bien qu'il soit sous contrat avec l'Impact Montreal, Thierry Henry ne laissera probablement pas passer une si belle opportunité, d'autant plus qu'il a évolué au FC Barcelone en tant que joueur et a pu jouer avec Lionel Messi. La perspective de pouvoir entraîner le génie argentin, qui vient de passer la trentaine, risque de tenter au plus haut point le Français. Mais il n'est pas le seul entraîneur à être dans le viseur du Barça et la partie sera loin d'être simple pour obtenir ce poste tant convoité.