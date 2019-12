Barça - 3 semaines d’arrêt pour Arthur, Ter Stegen touché

Le FC Barcelone a annoncé une indisponibilité de 3 semaines pour son milieu de terrain. Marc-André Ter Stegen souffre quant à lui au niveau du genou.

Premier du Championnat d' à la mi-saison, le compte deux points d'avance sur son principal poursuivant qu'est le . Alors que la reprise approche et qu'un derby face à l' se profile le 4 janvier prochain, le club de Lionel Messi a publié un communiqué officiel au sujet des états de forme du Brésilien Arthur et de l'Allemand Marc-André ter Stegen, respectivement touchés au pubis et au genou droit.

3 semaines d'absence pour Arthur

"Arthur continue le traitement pour résoudre son inconfort au niveau du pubis et le temps de retrait approximatif sera d'environ 3 semaines", a en effet annoncé le FC Barcelone, qui devra donc se priver de son milieu de terrain pendant plusieurs matches.

"Marc ter Stegen, suit un traitement pour une tendinopathie au genou droit survenue après le dernier match de championnat. Elle est faible et l'évolution dictera son indisponibilité", peut-on aussi liré sur le communiqué en question. Avec l'effectif limité mis à la disposition d'Ernesto Valverde, ces absences pourraient s'avérer particulièrement handicapantes pour le FC Barcelone, toujours privé du Français Ousmane Dembélé.