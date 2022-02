Barça : Xavi insiste sur l'importance des recrues

Xavi a admis que le FC Barcelone pourrait vivre des moments très difficiles s'il n'avait pas signé Adama Traore, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres le mois dernier.

Le manager s'est appuyé sur le trio pour revigorer son attaque, et la victoire de jeudi en Europa League contre Naples a servi d'indicateur que les choses vont dans la bonne direction.

Bien qu'il ait activement recruté les nouveaux arrivants, Xavi a révélé qu'il avait été surpris par le niveau des nouvelles recrues.

"Je ne sais pas ce qu'il se serait passé s'ils n'étaient pas venus"

"Je ne sais pas ce qui se serait passé s'ils n'étaient pas venus", a déclaré Xavi aux journalistes. "Cela aurait été plus difficile, c'est clair.

"Aubameyang ne m'a pas surpris parce qu'il a eu un but toute sa carrière. Il m'a surpris au travail. Adama m'a surpris dans la prise de décision, comment il a mûri.

"Ferran me semble être un footballeur d'un autre niveau. Je l'ai demandé. C'est un joueur spectaculaire. C'est un footballeur de classe mondiale. C'est peut-être celui qui m'a le plus surpris. Je m'y attendais déjà, mais je peux le confirmer. C'est une merveille de joueur de football."

L'article continue ci-dessous

Quels sont les résultats des nouveaux arrivants ?

En 18 apparitions combinées toutes compétitions confondues, Traoré, Aubameyang et Torres ont inscrit six buts et délivré sept passes décisives.

Les joueurs du FC Barcelone ont exprimé leur satisfaction quant au retour de Xavi à un style de jeu basé sur la possession de balle au Camp Nou.

Après la victoire contre Naples la semaine dernière, Gerard Piqué a déclaré : "Nous sommes revenus aux origines, à savoir avoir le ballon. Pendant un certain temps, nous avons cessé de le faire. A qui la faute ? Un peu tout le monde, ce n'est pas juste de cibler quelqu'un. Des décisions ont été prises qui n'étaient pas appropriées."