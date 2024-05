Barça, Xavi drague ouvertement un joueur de la Real Sociedad

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a envoyé dimanche, un message à un joueur de la Real Sociedad avant le choc entre les deux équipes, lundi.

Le Barça affronte la Real Sociedad lundi, à l’occasion de la 35e journée de Liga. En prélude à cette rencontre, Xavi était présent en conférence de presse, dimanche. L’entraineur catalan a profité de l’occasion pour réagir aux sujets brûlants en Catalogne actuellement. Mais Xavi a également trouvé le moyen de draguer un cadre de la Real Sociedad.

L’appel du pied de Xavi à Martin Zubimendi

Eliminé en Ligue des Champions et ayant perdu la Liga, le Barça va finir la saison sans aucun titre. Le club blaugrana avait déjà été sorti de la Coupe du Roi après avoir été éliminé de la Supercoupe d’Espagne. Afin de reconquérir le championnat, le Barça se projette déjà sur le mercato. Le club culé aura même l’occasion de voir l’une de ses cibles prioritaires à l’œuvre ce lundi lors de la réception de la Real Sociedad.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Il s’agit notamment du milieu de terrain du club basque, Martin Zubimendi, un joueur que Xavi apprécie particulièrement. « J'ai déjà dit l'année dernière que je pensais que c'était un très bon joueur. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Mikel Merino, Kubo... C'est une grande équipe et un immense entraîneur comme Imanol », a confié le technicien espagnol face aux médias.

Xavi encense Lamine Yamal et Pau Cubarsi

Même si le Barça ne remportera aucun titre cette saison, le club a quand même fait rêver ses supporters pendant un moment. Et s’il n’a pas sombré complètement, c’est en grande partie grâce à ses jeunes joueurs. Une jeunesse incarnée par Lamine Yamal qui boucle sa première saison pleine à l’âge de 16 ans.

Getty Images

« Lamine fait la différence. Il a été à un très haut niveau toute l’année. Ils ont des absences sensibles, mais Lamine est un joueur spécial et demain il aura une autre chance de le prouver », déclare Xavi sur l’international espagnol avant d’évoquer la récente prolongation d’un autre jeune qui a émergé cette saison, en l’occurrence, Pau Cubarsi.

Getty Images

« Je suis content de la prolongation du contrat de Cubarsí car c'est une nouvelle fantastique et excellente compte tenu du présent et de l'avenir du club. J'espère aussi qu'un accord sera trouvé avec Héctor Fort, Guiu et les autres », ajoute Xavi Hernandez.

