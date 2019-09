Barça, Valverde : "Si Ansu Fati prend la grosse tête…"

L’entraineur barcelonais, Ernesto Valverde, a demandé à rester mesurés dans les louanges adressées à sa nouvelle pépite, Ansu Fati.

Du haut de ses seize ans, Ansu Fati a fait parler la poudre samedi soir à l’occasion du match opposant son équipe barcelonais à Valence (5-2). Aligné en attaque au côté d’Antoine Griezmann, alors que Lionel Messi était absent et que Luis Suarez a démarré sur le banc, le jeune prodige venu de -Bissau a ébahi tout son monde en signant une prestation XXL.

D’une efficacité redoutable et avec une confiance en soi inhabituelle pour un élément de son âge, Fati a signé un but et une passe décisive. Il n’en fallait pas plus pour provoquer une pluie d’éloges et de compliments au coup de sifflet final, ainsi que des comparaisons avec celui qu’il est destiné à remplacer à long terme, en l’occurrence La Pulga.

Ces compliments et phrases laudatrices sont arrivées aux oreilles d’Ernesto Valverde. Et le technicien blaugrana n’a pas trop gouté à cette démesure : "Ça ne m’intéresse pas qu’on commence à comparer les débuts d'Ansu Fati à ceux de Lionel Messi. Nous savons que la tête va devenir grosse, et ça sera à nous de la dégonfler. C'est à nous de protéger le joueur."

L'article continue ci-dessous

« Il peut nous apporter encore plus »

Tout en soulignant la nécessité d’accompagner le joueur et éviter qu’il dévie du bon chemin, le technicien basque n’a pas manqué à son tour de faire part de son admiration envers ce joyau : "Assimiler le fait d'être un joueur du Barça représente du travail pour n'importe qui, encore plus pour un garçon aussi jeune. Mais c'est un garçon équilibré, je le vois à l'aise. Ce n'est pas très normal que sur son premier ballon, il marque, sur le second, il donne une passe décisive, et que le troisième finisse presque en lucarne".

Ansu Fati se voit projeter du jour au lendemain sur le devant de la scène. Avant lui, d’autres prodiges ont connu ce privilège mais n’ont pas forcément confirmé par la suite. L’ancien entraineur de Bilbao promet de tout faire pour que son attaquant se démarque et connaisse un destin plus radieux : « Ce que nous voulons, c'est qu'il apprenne à se connaître, à connaître la première division, qu'il voie que c'est difficile et qu'il assimile la charge de travail, le stress de la situation. Il peut nous apporter encore plus. »