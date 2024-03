Barça : Tuchel et Arteta écartés

Le FC Barcelone aborde la nouvelle saison sans connaitre son budget, ni l'identité de son équipementier, ni celle de son entraîneur.

Le président Joan Laporta espère que Xavi Hernandez restera. Bien qu'ils aient interrompu leur recherche d'un nouvel entraîneur, les Catalans ont au moins fait quelques progrès en rayant certains noms de leur liste de candidats. L'un d'entre eux est Roberto de Zerbi, le manager de Brighton, qui aurait été recommandé à Laporta par Pep Guardiola. Mais son manque d'expérience au plus haut niveau et, surtout, sa clause libératoire, estimée à plus de 10 millions d'euros, lui ont fait perdre de l'élan auprès du conseil d'administration.

Par ailleurs, Mikel Arteta s'est publiquement écarté de la course, il lui reste un an de contrat et les dirigeants veulent un entraîneur plus expérimenté, ce qui fait qu'il ne sera pas le prochain entraîneur des Blaugrana.

Arteta écarté

Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern Munich, a exprimé son désir d'entraîner un jour en Espagne, mais son caractère parfois têtu et son inconstance avec Chelsea et le Bayern ont joué en défaveur de sa candidature. Son compatriote allemand Julian Nagelsmann a également été écarté, selon MD, en raison de son manque d'expérience au plus haut niveau.

Bien entendu, ce rapport semble provenir de l'intérieur du club, et il se peut que ces candidats soient écartés pour d'autres raisons, comme le manque de certitude ou de fonds avec lesquels travailler. Les quatre candidats sont susceptibles de recevoir des offres plus lucratives en Premier League. Si le manque d'expérience au plus haut niveau était un problème majeur - cité dans les quatre cas - alors Barcelone n'aurait nommé aucun de ses entraîneurs des 20 dernières années, c'est-à-dire depuis 2003 : Xavi Hernandez, Ronald Koeman, Quique Setien, Ernesto Valverde, Luis Enrique, Tata Martino, Tito Vilanova, Guardiola ou Frank Rijkaard.