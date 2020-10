Barça - Ronald Koeman explique pourquoi Ousmane Dembélé n'est pas entré

L'entraîneur néerlandais a expliqué que le Français est resté sur le banc durant l'intégralité du match contre le Celta pour des raisons tactiques.

Ronald Koeman a expliqué sa décision de laisser Ousmane Dembélé, lié à un transfert vers , sur le banc lors de la victoire de Barcelone face au Celta Vigo (0-3). Dans ce match, c'est Ansu Fati, encore lui, qui a ouvert le score pour les Blaugrana à la 11e minute, mais les hôtes ont eu l'espoir d'un retour au score lorsque Clément Lenglet a été expulsé pour une deuxième infraction juste avant la mi-temps. Ousmane Dembélé a pour sa part terminé le match en tant que remplaçant inutilisé.

"Je suis très fier de cette équipe aujourd'hui"

Goal a rapporté que les géants de la , United, envisageaient un coup pour l'ailier français, avec un éventuel accord de prêt envisagé s'ils ne signaient pas Jadon Sancho du , qui reste leur objectif principal avant la date limite de transfert, lundi. Koeman a déclaré "que cela dépendait du club et du joueur" lorsqu'il a été interrogé sur l'avenir de Dembélé avant le voyage de son équipe au Celta, mais a refusé de se pencher plus longuement sur ce genre de spéculations.

Interrogé sur la raison pour laquelle le joueur de 23 ans a été laissé sur le banc, le Néerlandais a déclaré aux journalistes : "Je pense que Pedri et Trincao peuvent contribuer plus défensivement que Dembélé ne le peut, c'est pourquoi ils ont joué. Nous avons fait preuve de beaucoup de discipline. À la pause, nous avons parlé du système 4-4-1 et les joueurs ont fait un excellent travail. Je suis très fier de cette équipe aujourd'hui, nous avons très bien travaillé, avec un joueur de moins", a ensuite insisté le technicien.

"Je ne peux pas en dire beaucoup sur la saison dernière, mais depuis le premier jour, j'ai vu les joueurs très désireux de changer la situation. Les joueurs s'entraînent très bien et nous sommes meilleurs physiquement", a enfin déclaré Ronald Koeman, qui aura fort à faire pour relancer le projet barcelonais en totale perte de vitesse.