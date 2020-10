Celta Vigo-Barcelone 0-3, le Barça s'impose à 10 contre 11

Le Barça se rendait ce jeudi dans l'enceinte inhospitalière de Balaidos avec un Ansu Fati toujours aussi inspiré (4e j. de Liga).

Ansu Fati n'est pas juste un tube de l'été, nous avons certainement le privilège d'assister à l'éclosion un très grand, qui a ouvert le score ce jeudi en pour le Barça à Balaidos, pour son 10e but en 15 tentatives avec l'équipe première. Rien que ça.

La jeune révélation du Barça profitait d'une belle passe signée Philippe Coutinho pour éliminerr tranquillement Joseph Aidoo et tromper Veiga du droit. Au quart d'heure de jeu, Norberto Neto, dans les cages du Barça ce soir, devait s'employer face à Denis Suarez, ancien de la maison Blaugrana, et repoussait la frappe rasante de ce dernier.

Le match allait devenir encore plus intéressant peu avant le repos, quand un deuxième carton jaune pour Clément Lenglet expulsait le Français, qui avait défendu avec le bras face à Denis Suarez.

Dans la pluie et le vent de Balaidos, le Barça, à dix, entamait la seconde période en essayant de conserver son court avantage.

Et en pleine tempête, le Barça allait se tourner vers son sauveur, Lionel Messi. Après avoir éliminé trois défenseurs, l'Argentin tentait un centre que Lucas Olaza déviait dans ses propres filets pour le 0-2, le Barça prenait l'avantage à 10 contre 11 et était d'ailleurs galvanisé par ce second but.

Ainsi, à l'heure de jeu, une belle combinaison entre Lionel Messi et Philippe Coutinho permettait au Brésilien de reprendre du droit vers le point de penalty, de quoi mettre Ivan Villar, le portier galicien, à contribution. À un quart d'heure de la surface, Sergi Roberto taclait dans la surface catalane et Neto était sauvé par sa transversale.

On retrouvait Roberto à l'autre bout du terrain en toute fin de match, lui qui scellait le destin de la rencontre en marquant le but du 3-0 d’une belle frappe sous la barre.

Ce fut d'ailleurs le score final. Le Barça enchaîne grâce à ses individualités et à une belle force de caractère.