Barça, retournement de situation dans le dossier Greenwood

Les nouvelles ont évolué dans le dossier Mason Greenwood, pisté par le Barça.

Le Barça ne vit pas la meilleure saison de son histoire. Même s’il le club blaugrana (3e, 61e) a retrouvé le podium de la Liga, il accuse toujours un retard de huit points sur son grand rival, le Real Madrid (1er, 69pts). En plus de cela, le Barça a été sorti de la Supercoupe d’Espagne dès les demi-finales et n’est plus en course en Coupe du Roi (éliminé en quart de finale, ndlr). Un bilan famélique que le Barça doit en partie à son manque de profondeur de banc. Une situation que le club blaugrana compte régler en ciblant des joueurs dont Mason Greenwood sur le marché des transferts.

Mason Greenwood dans le viseur du Barça ?

Eliminé des coupes nationales et décroché de la Liga, le Barça n’a pas été aidé par les indisponibilités de ses joueurs. Le club blaugrana a déjà évolué à plusieurs reprises sans plusieurs de ses cadres comme Marc-André Ter Stegen, Frenkie De Jong, Pedri ou encore Gavi, qui ne devrait plus rejouer cette saison.

Mais si le Barça ne s’est pas renforcé, c’est aussi en raison de sa situation financière. Mais la direction catalane a décidé d’outrepasser ses difficultés financières pour se renforcer l’été prochain. Il y a quelques jours, les médias annonçaient un intérêt du FC Barcelone pour Mason Greenwood. Prêté par Manchester United à Getafe, l’international anglais ne devrait être pas être retenu par les Red Devils.

Le Barça abandonne la piste Greenwood

Prêt à laisser passer Mason Greenwood, Manchester United est prêt à écouter les offres pour le jeune attaquant anglais (21 ans). La presse ibérique avait même laissé entendre que les Red Devils pourraient être intéressés par certains jeunes de la Masia en vue d’un échange. Cependant, la piste Greenwood ne serait plus d’actualité. A en croire Fabrizio Romano, le Barça s’intéresserait plutôt à d’autres joueurs. Même si Mason Greenwood devrait bel et bien quitter Manchester, son avenir s’inscrirait toutefois loin de la Catalogne.