Ligue des Champions - Le PSG face au Barça en huitièmes

Le Paris Saint-Germain n'a pas bénéficié d'un tirage clément ce lundi. Les Parisiens devront se frotter au FC Barcelone huitièmes de finale de la C1.

Quatre mois après sa défaite en finale de l'édition précédente face au (1-0), le retrouve le parfum des phases finales.

Le tirage au sort du premier tour des phases finales de la plus prestigieuses des compétitions européennes a livré son verdict ce lundi. Les hommes de Thomas Tuchel, passés par toutes les émotions dans une poule disputée, connaissent désormais leur prochain adversaire. En huitièmes, ils devront venir à venir à bout du .

Le PSG face à une vieille connaissance

Après avoir terminé en tête de son groupe, devançant notamment le (qualifié), (éliminé) et l' (éliminé), le Champion de pouvait hériter de l' Bergame, de l'Atletico Madrid, du , du FC Barcelone, du , du ou encore de la Rome. Un tirage abordable consistait à hériter du FC Porto ou encore de la Lazio Rome, tandis que deux gros morceaux étaient à éviter : l'Atletico Madrid et le FC Barcelone.

Malheureusement pour le dernier représentant français, le tirage n'a pas été clément... Et pour cause, ce sera le FC Barcelone de Lionel Messi et des Français Antoine Griezmann, Clément Lenglet, Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti qui se dressera sur la route des Parisiens. Un Barça certes en crise, dont il faudra toutefois se méfier !







D'autant que les derniers affrontements face aux Catalans rappellent de mauvais souvenirs... Le Barça est un adversaire bien connu du Champion de France, qu'il a notamment croisé en quarts de finale en 2013 et 2015, mais surtout lors d'un 8e de finale dantesque en 2017. Celui de la tragiquement célèbre "Remontada".



Paris aura donc l'occasion de prendre sa revanche cette année, face à des Espagnols moins armés que par le passé, tandis que Neymar a changé de camp. Pour rappel, les huitièmes de finale aller de la auront lieu les 16, 17, 23, 24 février et les matches retour se dérouleront les 9, 10, 16, 17 mars.