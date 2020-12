Ligue des champions – Tirage au sort des huitièmes de finale : Le PSG affrontera Barcelone, un choc Atlético-Chelsea

Le PSG retrouvera le FC Barcelone en huitièmes de finale pour un nouveau choc entre ses deux clubs.

L'UEFA a procédé ce midi au tirage au sort des huitièmes de finale de la en présence de Stéphane Chapuisat, le légendaire attaquant suisse vainqueur de l'épreuve en 1997 avec le .

Et le tirage n'a pas été clément avec le Paris Sain-Germain, unique club français présent à ce stade de la compétition, puisque les Parisiens affronteront le . Et forcément, cela ne laisse pas un bon souvenir aux Parisiens depuis la tristement célèbre Remontada…

Ce PSG-Barça est la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale mais on relève également un choc entre l'Atlético de Madrid et .

Vainqueur de la compétition la saison dernière, le sera opposé à la , un adversaire dont il devrait pouvoir se défaire assez aisément.

Révélations de la dernière campagne, l' aura fort à faire contre le Real tout comme le face aux Reds de Jürgen Klopp.

On notera également le retour de Cristiano Ronaldo sur ses terres puisque la se rendra à Porto.

Enfin, le des Français Thuram et Pléa, hérite d'un gros morceaux avec .

Le tirage au sort des huitièmes de finale

Borussia Mönchengladbach – Manchester City

SS Lazio – Bayern Munich

Club Atlético de Madrid – Chelsea FC

RB Leipzig – FC

– Juventus

FC Barcelone –

– Borussia Dortmund

Atalanta Bergame –

Le calendrier des matches sera le suivant : les matches aller se joueront les 16, 17, 23 et 24 février et les matches retour auront lieu les 9, 10, 16 et 17 mars.