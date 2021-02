Barça-PSG, Gonalons : "Quand Messi a envie, il fait gagner le Barça"

En Liga depuis 2018, l'ancien milieu de terrain de l'OL a dévoilé les forces et les faiblesses du FC Barcelone selon lui.

Le FC Barcelone n'a plus aucun secret pour Maxime Gonalons. Arrivé en Liga en 2018 au FC Seville, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais évolue désormais à Grenade et a eu l'occasion de se mesurer au FC Barcelone de Lionel Messi, pas cette saison puisqu'il a manqué cette rencontre, mais il a pu les voir de près. Dans une interview accordée à Le Parisien, Maxime Gonalons a analysé le Barça de Ronald Koeman.

L'ancien de l'OL est conquis par Marc André Ter Stegen : "Même si je ne suis pas un spécialiste de ce poste, je classe Ter Stegen parmi les meilleurs gardiens au monde. Il maintient un haut niveau de performance depuis quelques années déjà. Il s'appuie sur un excellent jeu au pied et peut se transformer, parfois, en 11ème joueur de champ par sa qualité de relance. Il brille aussi, tout particulièrement, sur sa ligne".

Maxime Gonalons trouve en revanche la défense du Barça très friable : "Cette saison, les Catalans rencontrent des soucis défensifs et manquent de force dans le secteur défensif. Derrière, Ronald Koeman est obligé d'innover, voire de bricoler en raison de nombreuses défections. Il a déjà, été longtemps confronté au poids de l'absence de Piqué, l'élément stabilisateur du bloc. Sergi Roberto n'est pas là, pareil pour Araujo. Samuel Umtiti, lui, revient après des problèmes au genou. Il court encore après ses meilleures sensations".

"Messi sur le déclin ? Quelle erreur !"

L'article continue ci-dessous

"Plus généralement, les joueurs alignés ne sont pas dans les meilleures dispositions. Le vrai problème c'est cette instabilité et les fréquents changements dictés par les circonstances. Il a parfois été fait appel à de très jeunes joueurs. De Jong a pu reculer ou même Busquets pour épauler Lenglet. Les Catalans sont sans cesse, en train de s'adapter. Ce n'est pas le hasard si le Barça a concédé deux buts contre Séville, deux contre le Betis ou trois face à nous", a ajouté le milieu de Grenade.

Maxime Gonalons est unanime concernant la clé de la confrontation : "Tout dépend de Messi. Il est le principal danger pour Paris. On peut parler des heures du Barça, mais avec ou sans Messi ça n'a rien à voir. On le mesurera mieux le jour où il s'en ira. On a pu encore le vérifier face au Betis le 7 février. En entrant, juste avant l'heure de jeu, il a totalement fait basculer la rencontre. Il a un impact incroyable sur ses coéquipiers, sur le jeu et sur ses adversaires".

"Franchement, je n'ai vu ça chez aucun autre joueur. L'été dernier, il a été critiqué quand il a manifesté son envie de partir. On a dit qu'il était sur le déclin. Quelle erreur ! On a affronté Barcelone à deux reprises, en 2021, tout ce qu'il fait encore à son âge est incroyable. Quand il a envie, il fait gagner le Barça. Il a toujours cette capacité à attirer trois ou quatre joueurs pour lui et à libérer des espaces pour ses partenaires. Il a dans ses pieds la clé de ce huitième de finale", a conclu l'ancien joueur de Lyon.