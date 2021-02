PSG, Pochettino juge le Barça de Koeman

L'entraîneur du PSG a livré son regard sur l'évolution du FC Barcelone depuis l'arrivée de l'entraîneur néerlandais l'été dernier.

Ce mardi soir, le PSG va retrouver le FC Barcelone. Quatre ans après l'humiliation au Camp Nou, le club de la capitale voudra prendre sa revanche pour continuer à rêver d'une victoire en Ligue des champions, qui leur a échappé de peu la saison dernière. Dans un entretien accordé au site officiel de l'UEFA, Mauricio Pochettino a délivré son regard sur le FC Barcelone et notamment sur l'évolution des Blaugrana depuis la prise de fonctions de Ronald Koeman après le fiasco du Final 8 à Lisbonne face au Bayern Munich.

"Le PSG a eu l'occasion l'année dernière de réaliser quelque chose que le club rêvait de faire depuis 50 ans, et nous avons une autre chance. Il faut le faire étape par étape pour que les choses se passent bien, et nous devons garder à l’esprit que les choses seront difficiles. Nous devons d'abord affronter Barcelone. J'ai vu toute l'évolution de Barcelone, d'abord de chez moi à Londres, lorsque Ronald Koeman a pris la relève", a expliqué l'ancien entraîneur de Tottenham.

"Il est clair que l'équipe passe à une étape différente, à un chapitre différent. Dès que Ronald Koeman est arrivé, il a commencé à travailler pour obtenir la meilleure performance de son équipe. Maintenant, après sept mois, Ronald a mis ses idées en pratique et l'équipe sait ce que l'entraîneur attend. Je vois une équipe solide avec des idées claires et des joueurs de football incroyables", a ajouté l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

"Obtenir un résultat positif"

L'article continue ci-dessous

"C'est une équipe qui sait rivaliser, une équipe faite pour gagner. Leur état d'esprit est fait pour gagner comme de grands clubs, comme le PSG, qui est aussi une équipe qui veut rivaliser et gagner. Bien sûr, nous avons besoin de structures et d'idées claires sur la manière d'attaquer et d'empêcher Barcelone de nous faire mal. Mais nous avons toujours confiance dans les joueurs pour faire leur travail de la meilleure façon possible et obtenir un résultat positif", a conclu l'Argentin à ce sujet.

Mauricio Pochettino est revenu sur sa période d'isolement en raison du COVID : "Pendant la semaine que j'ai été enfermée dans ma chambre, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, évidemment, parce que vous avez tellement de temps pour réfléchir. Je suis une personne optimiste. Je regarde toujours le futur, mais j'essaye aussi de profiter du présent. Peut-être s'agit-il de travailler dans le présent vers l'avenir avec la même responsabilité que toujours. Mais peut-être que nous devons donner une autre chance à la vie, essayer de profiter un peu plus des choses, peut-être plus intensément".

"Même si je n'ai pas passé un bon moment, mes expériences avec la COVID m'ont appris à devenir une meilleure personne, à penser plus aux autres, aux gens autour de moi et à être plus responsable tout en appréciant ce que nous faisons, toujours avec responsabilité et penser à l'avenir, car nous devons également laisser un monde meilleur à nos enfants et petits-enfants. Nous devons assumer la responsabilité de nos voisins, de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous espérons qu'il y aura un monde meilleur", a conclu l'Argentin.