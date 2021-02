Barça, Alba ne concède pas le statut de favori au PSG

Le latéral gauche espagnol a affiché sa détermination et sa confiance avant le huitième de finale aller de C1 face au PSG.

Jordi Alba est un cadre du vestiaire du FC Barcelone. Le latéral espagnol a tout connu en Catalogne, du succès en Ligue des champions en 2015 à l'humiliation face au Bayern Munich en quart de finale de la C1 l'été dernier en passant par la "remontada" face au PSG en 2017. Jordi Alba a connu plus de hauts que de bas au Barça, mais ces derniers mois n'ont pas été simple avec une pluie de critiques à l'encontre de son équipe. Néanmoins, le FC Barcelone connaît un regain de forme ces dernières semaines et compte bien confirmer cela ce mardi face au PSG. Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, Jordi Alba est apparu déterminé et confiant.

"Le PSG favori ? C'est l'opinion de certain, il faut la respecter. On verra sur le terrain qui est favori. Les sensations de l'équipe sont très bonnes depuis deux ou trois mois. Mais je pense que pour cette double confrontation il n'y a pas de favori. Ce sera un match difficile face à un adversaire sérieux. Je préfèrerais jouer le retour à la maison mais bon il n'y a pas de public cette année. À la fin on verra ce qui était le mieux", a analysé le latéral du Barça.

"L'entraîneur a toujours eu la même idée. Il apporte une nouvelle vision et ce n'est jamais facile. Si nous ne sommes pas à 100% c'est difficile de gagner. Mais nous travaillons bien et nous essayons de bien jouer et de gagner. Nous essayons de gagner le plus de titres possibles. Nous sommes encore en lice dans toutes les compétitions. C'est vari qu'il y de l'écart en Liga mais nous sommes bien depuis deux mois. On a eu un réasultat négatif en Coupe du Roi mais nous préparons le retour. En Ligue des champions ce seront des hutièmes équililbrés. On connait la difficulté. Le niveau est très élevé", a ajouté l'Espagnol.

"Messi a la tête au Barça"

Jordi Alba est revenu sur la confrontation face au PSG en 2017 : "Ce match a une très très grande importance mais je ne crois pas que ce soit une rencontre spéciale. Le PSG est un très grand adversaire. C'ets vrai que nous avons vécue une très belle remontada mais c'est un match très différente, un huitième différent. Nous n'aurons pas le soutien de notre public mais nous essaierons de faire un bon match. Je sais que cela sera aussi difficile qu'en 2017. Le PSG est un peu pareil. Ils ont des joueurs d'une grande qualité, ce club s'est bien renforcé et vise la victoire dans toutes les compétitions, en particulier en Ligue des champions. Malgré les absences ce sera un match difficile."

Proche de Lionel Messi, le latéral espagnol a évoqué l'avenir de l'Argentin : "Je crois que Léo a déjà exprimé ses intentions. Aujourdh'ui il est impliqué à 100% avec le Barça. Il veut faire une grande saison avec son club de toujours.On peut encore gagner des titres et il décidera à la fin de la saison. Le vestiaire ne prête pas attention à ce que certains joueurs ou clubs ont pu dire ou si c'est un manque de respect. À la fin, les gens parlent beaucoup mais c'est Léo qui aura le dernier mot. C'est sa décision et il faudra respecte son choix. Mais sa tête est au Barça et cela se voit à chaque match."

Enfin, Jordi Alba a commenté l'absence de Neymar : "Je ne vais pas mentir, je pense que c'est mieux que des joueurs comme lui ne jouent pas pour notre adversaire. C'est une absence importante pour eux, comme celle de Di Maria qui apporte beaucoup défensivement et offensivement. Le PSG a de bons joueurs et les gens qui joueront auront le même niveau ou presque. Ce sera un huitième disputé et qui se jouera sur des détails. Nous aussi nous avons des absences importantes mais ceux qui s'entraînent font de bonnes choses."