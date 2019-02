Barça, pour Bartomeu, Neymar ne reviendra jamais

Le boss du Barça a donné une entrevue très complète à l'émission El Partidazo sur la radio espagnole COPE mardi soir.

Sondé sur le cas Neymar, souvent envoyé au Barça par la presse catalane ces dernières semaines, Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, n'a pas éludé les interrogations de la presse espagnole.

"Je n'ai jamais parlé à son père, ils ne m'ont jamais rappelé. Ni le père ni le joueur ne m'ont dit: 'Je veux retourner au Barça'. Dans ce que nous préparons pour le futur, Neymar n'y est pas", a-t-il expliqué.

Le cacique du Barça a aussi rapellé qu'avec les 222 millions d'euros touchés pour le Brésilien lors de son transfert au Pari Saint-Germain (record du transfert le plus cher du monde) le club catalan a pu faire "signer Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. Et nous sommes très heureux avec eux", a admis le président de Barcelone.

Actuellement blessé avec le PSG, Neymar a souvent été cité par les médias ibériques pour un retour en Espagne, que ce soit au FC Barcelone ou dans la capitale, chez le rival honni du Real Madrid. Ces propos dénués d'équivoque de la part du décideur en chef du Barça devraient calmer les rumeurs au moins jusqu'à l'été prochain.

Récemment, Neymar, de passage à Barcelone pour poursuivre ses soins, a été apostrophé par un journaliste local au sujet d'un éventue retour au bercail et sa réaction, très épidermique, a calmé les ardeurs des médias venus le questionner : "Arrêtez de me casser les cou*****", avait ainsi rétorqué le Brésilien de manière très crue.