Barça, les dessous de l’éviction de Xavi

On en sait un peu plus sur les vraies raisons du limogeage de Xavi par le Barça, ce samedi.

C’est la confusion totale à Barcelone ces dernières heures. Dans les tuyaux depuis quelques jours, le licenciement de Xavi est finalement intervenu ce vendredi. Le technicien catalan a été limogé par le Barça pour des raisons non évoquées officiellement. Mais les réelles raisons de l’éviction de la légende espagnole ne sont plus un secret dès ce samedi.

Xavi viré, incroyable volte-face du Barça

Quelques semaines seulement après avoir décidé de rester un an de plus, Xavi a finalement été viré par le Barça. Le technicien catalan va diriger son dernier match, dimanche contre Séville avant d’être remplacé probablement par Hansi Flick. Le club blaugrana a annoncé son départ dans un communiqué, vendredi.

« Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a informé ce vendredi midi Xavi Hernández qu'il ne continuerait pas à entraîner l'équipe première lors de la saison 2024-2025. La réunion a eu lieu au Centre sportif Joan-Gamper en présence du vice-président sportif, Rafa Yuste, et du directeur sportif, Anderson Luís de Souza, Deco, ainsi que des assistants de Xavi, Òscar Hernández et Sergio Alegre. Le FC Barcelone tient à remercier Xavi pour son travail d'entraîneur, qui s'ajoute à une carrière inégalée en tant que joueur et capitaine de l'équipe, et lui souhaite toute la chance du monde. Dans les prochains jours, le FC Barcelone annoncera la nouvelle structure de l'équipe première », a écrit le Barça.

Xavi évincé pour un problème de confiance ?

Selon plusieurs médias, Xavi a fait les frais d’une récente sortie lors de laquelle, il a été critique envers le Barça. Mais en réalité, ce n’est pas cela qui a poussé Joan Laporta et Deco à mettre un terme à son aventure sur le banc du club. En effet, Mundo Deportivo révèle ce samedi que les dirigeants avaient eu l’impression que Xavi n’aurait plus confiance en son équipe.

A en croire le quotidien espagnol, le technicien espagnol aurait fustigé à de nombreuses reprises les limites de son groupe tout en précisant que le Barça n’avait pas les moyens de se renforcer. C’est ce qui aurait donc le club à se passer de lui bien qu’il aurait fait comprendre aux dirigeants qu’il comptait sur son groupe.