Barça : Lamine Yamal surprotégé

Yamal est le joyau du Barça et la protection de son corps est une question d'état pour les Blaugrana.

Ansu Fati et Pedri sont apparus sur la scène espagnole à l'adolescence et, après avoir contracté des problèmes musculaires chroniques, ils n'ont plus été les mêmes depuis. Quant à Gavi, il se remet actuellement d'un problème au ligament croisé antérieur et il n'est pas certain qu'il revienne dans la même forme.

Par conséquent, le FC Barcelone a mis en place des plans pour résoudre le problème avec Lamine Yamal. Le FC Barcelone a convenu avec l'Espagne qu'il ne jouerait qu'un seul match complet sur les deux matches amicaux de l'Espagne contre la Colombie et le Brésil. De même, à moins que Yamal ne demande à participer aux Jeux olympiques, il ne jouera que l'Euro cet été en Allemagne.

Yamal protégé par le Barça

Selon Sport, Lamine Yamal a grandi de 10 cm au cours des 12 derniers mois et a pris 7 kg, dont la majeure partie en masse musculaire. Ces deux éléments témoignent de son développement continu et du fait que leur plan porte ses fruits. Ils ont également l'intention de contrôler son temps de jeu, même si ses performances demandent plus d'implication.

Avec les retours de blessure de Raphinha et de Ferran Torres, Xavi Hernandez pourra lui donner du temps de jeu. Lamine Yamal a entamé une série de huit matches consécutifs en février et mars, et a joué la majorité de ces rencontres. Selon certaines rumeurs, il aurait souffert d'une gêne au genou pendant cette période, mais cela semble être derrière lui.