Barça : Lamine Yamal dans l'histoire

Lamine Yamal est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Supercopa en réalisant une belle action du FC Barcelone contre Osasuna.

Yamal, après avoir passé une heure impressionnante sur le banc, a inscrit un but amplement mérité pour le Barca et a envoyé son équipe en finale de la Supercopa. Dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, il a reçu un centre en retrait de Joao Felix, avant d'envoyer sa frappe au fond des filets, face à un gardien de but qui ne savait pas où donner de la tête.

Yamal était sur le banc au coup d'envoi, mais il est entré en jeu à la place de Raphinha, blessé, en fin de première mi-temps. Il a récompensé la confiance de son manager - et justifié sa titularisation - en réalisant une prestation éblouissante et en marquant son deuxième but pour le Barça.

Xavi a fait l'éloge de son ailier après le match, déclarant aux journalistes : "Lamine, avec le ballon, est incroyable. Il ne perd pratiquement jamais le ballon et se lance dans tous les duels. Même en dehors du but, il a été très bon. C'est un talent extraordinaire".