Messi tacle le Barça sur le départ de Suarez : "Tu ne méritais pas d'être poussé dehors"

La superstar argentine a lancé une nouvelle attaque à ses dirigeants, avec le départ de "l'un des joueurs les plus importants de l'histoire".

Lionel Messi a lancé une nouvelle attaque à Barcelone, lui qui a cherché à quitter le club catalan cet été, l'Argentin remettant en question la décision des dirigeants du Camp Nou de «renvoyer» Luis Suarez. Après avoir subi une fin de saison frustrante en 2019-2020, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a poussé pour quitter la Catalogne. Bloqué par le Barça, il a finalement dû revenir sur sa décision et le joueur de 33 ans a finalement révélé à Goal qu'il honorerait la dernière année de son contrat.

D'autres ont été autorisés à partir, comme Luis Suarez. Nommé en lieu et place de Quique Setien, Ronald Koeman a vite jugé qu'il n'avait pas besoin de l'Uruguayen et qu'il souhaitait s'en séparer. L'attaquant uruguayen va désormais découvrir un nouveau club, toujours en , et rejoindre l'Atletico Madrid, mettant fin à une aventure mémorable de six saisons en Catalogne. Luis Suarez a notamment fait partie de l'un des trios les plus performants de l'histoire en compagnie de Lionel Messi et Neymar.

Le Brésilien est parti en 2017 et c'est désormais à Luis Suarez de rompre le lien avec le Barça et surtout avec Lionel Messi. Mécontent, l'Argentin n'a pas hésité à faire part de son dégoût après le traitement dont a subi Luis Suarez et a posté un message sur Instagram pour lui rendre hommage, tout en taclant le Barça : "J'avais déjà commencé à l'imaginer mais aujourd'hui je suis entrée dans le vestiaire et cela m'est vraiment venu à l'esprit. Ça va être si difficile de ne pas continuer à partager tous les jours avec toi à la fois sur les terrains et en dehors".

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Tu vas tellement nous manquer. Nous avons passé de nombreuses années ensemble, de nombreux déjeuners et de nombreux dîners. Tant de choses que nous n'oublierons jamais, tout le temps que nous avons passé ensemble. Ce sera étrange de te voir dans un autre maillot et bien plus encore de t'affronter sur le terrain. Tu méritais un adieu qui correspond à qui tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Quelqu'un qui a réalisé de grandes choses pour l'équipe et au niveau individuel. Tu ne méritais pas qu'ils t'expulsent comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'à ce stade, rien ne me surprend plus", a confessé l'Argentin.

Luis Suarez a marqué 198 buts pour Barcelone en seulement 283 apparitions, ses statistiques impressionnantes complétant celles de Lionel Messi pour multiplier les trophées remportés. Le duo a tissé des liens étroits sur et en dehors du terrain et a contribué à offrir une gamme enviable de distinctions majeures dans la salle des trophées du Camp Nou. Suarez a, dans une déclaration d'adieu émouvante, a affirmé que la décision de Koeman n'était pas une surprise. Beaucoup ont été stupéfaits par la décision, dont Messi, déçu, mais cette perte pourrait faire partie de celles que le Barça regrettera dans quelques semaines.