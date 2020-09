OFFICIEL - Luis Suarez signe à l'Atletico Madrid

Après six années à Barcelone, Luis Suarez va découvrir un nouveau club espagnol. L'Uruguayen va désormais porter les couleurs des Colchoneros.

Luis Suarez est officiellement un joueur de l'Atletico Madrid. Alors que le a confirmé ce jeudi que Luis Suarez allait rejoindre l'Atletico Madrid après que les deux équipes espagnoles se soient entendues sur un accord pour la star uruguayenne, le club madrilène a confirmé la signature de l'attaquant après qu'il ait passé la visite médicale ce vendredi. L'Atletico Madrid paiera au Barca 6 millions d'euros pour acquérir l'attaquant, qui quitte le Camp Nou après six saisons avec le club. Sa durée d'engagement avec les Matelassiers est de deux ans.

"Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suarez​"

Suarez avait été fortement lié à la ces dernières semaines alors que les champions italiens étaient à la recherche d'un attaquant, mais son statut d'extracommunautaire et l'absence d'un passeport européen a hypothéqué un possible transfert à la Juventus. Finalement, Luis Suarez va remplacer numériquement Alvaro Morata, parti à la Juventus à sa place, chez les Colchoneros et va poursuivre sa carrière en .

Lors de son séjour avec le Barça, Luis Suarez a remporté 13 trophées tout en devenant le troisième meilleur buteur de l'histoire du club, seulement devancé par César et Leo Messi. "Le FC Barcelone et l'Atletico Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Luis Suárez. Le club madrilène paiera au FC Barcelone 6 millions d'euros en variables", a d'abord annoncé le club catalan. "Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suarez pour son engagement et son dévouement et lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir", précise ensuite le Barça, rendant hommage à son désormais ex-buteur.

Suarez était arrivé à Barcelone en 2014, après être devenu une superstar pendant son séjour à . Il a ensuite marqué 198 buts en 283 matchs pour le club, remportant le Soulier d'Or en tant que meilleur buteur d'Europe après avoir marqué 59 buts au total, en 2015-16. Au Barca, Suarez a remporté quatre championnats d' et une , alors qu'il avait marqué contre la Juventus pour assurer ce titre européen au Barca. Il rejoint maintenant l'Atletico Madrid de Diego Simeone, donnant au club une option de choix après le départ d'Alvaro Morata, qui a récemment rejoint la Juventus pour un prêt initial de 12 mois avec une option d'achat pour 45 millions d'euros. Suarez a marqué 21 buts en 36 matchs pour le Barça la saison dernière.