OL - Jean-Michel Aulas ferme la porte pour Houssem Aouar

Annoncé dans le viseur d'Arsenal ces dernières heures, Houssem Aouar pourrait finalement rester à Lyon, selon les déclarations de son président.

Étincelant à Lisbonne lors du Final 8, Houssem Aouar, qui jouissait déjà d'une solide réputation, s'est attiré encore un peu plus de regards. Ainsi, un départ de l'Olympique Lyonnais semble plus que jamais d'actualité pour le milieu de terrain formé au club. Depuis vendredi, c'est à que sa venue commence à se préciser.

"Pour Houssem, Arsenal est trop éloigné de sa valeur"

En effet, le club londonien est très intéressé par profil, et ce dernier se serait, lui aussi, résolu à rejoindre la capitale anglaise. La chaine Téléfoot a ainsi révélé vendredi soir que le néo-international français a fait part de sa décision ; il veut rejoindre les Gunners de Mikel Arteta d’ici la fermeture du mercato.

Oui mais voilà, il incombe désormais aux deux clubs de s’entendre sur le montant du transfert pour que le deal soit effectif. Et Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, n'est pas du genre à vendre ses meilleurs éléments à bas prix. Alors qu'une somme avoisinant les 35 millions d'euros aurait été proposé, il a fermé la porte sur Twitter.

"Il y aura très peu de départs. Pour Houssem, Arsenal est trop éloigné de sa valeur. On compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en C1 l’année prochaine", a écrit le président lyonnais, ce samedi matin, sur son compte personnel. Alors, coup de pression pour faire monter les enchères ou décision irrévocable ?